Neu geschaffene Stelle Georg Kayser leitet ETF-Vertrieb der Deka

Georg Kayser leitet seit Anfang Januar bei der Dekabank den Vertrieb börsengehandelter Indexfonds (ETFs) an institutionelle Anleger. Wie eine Sprecherin der Deka auf Nachfrage erläuterte, wurde der Posten neu geschaffen.

Kayser ist seit 1. Oktober 2018 im institutionellen ETF-Vertrieb der Dekabank tätig. Zwischen seinem Amtsantritt beim Wertpapierhaus der Sparkassen und seiner Ernennung zum Vertriebschef im ETF-Geschäft für Großanleger liegen 15 Monate.

Zuvor arbeitete der Diplom-Volkswirt bei GET Capital, einem Asset Manager für institutionelle Kunden mit Sitz in Mönchengladbach. Nach seinem Eintritt 2006 bei GET Capital als Portfoliomanager leitete Kayser bei der Boutique ab November 2014 das Portfoliomanagement.