Neu im Team Vertriebsmann für NN IP

Bernd Riedel erweitert das Vertriebsteam der Investmentgesellschaft NN Investment Partners in Deutschland. Gemeinsam mit Oliver Schmitz soll er als Senior-Vertriebsdirektor Wholesale Neukunden gewinnen, und für den Vertrieb an Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Family Offices zuständig sein. Er berichtet an die Deutschlandgeschäftsführerin von NN IP, Anja Nieberding.

Riedel kommt von Robeco, wo er seit 2009 tätig war. Zuletzt war er dort als Exekutivdirektor im Drittvertrieb Deutschland und Österreichen für Kundengewinnung und Vertrieb an Banken, Vermögensverwalter, Family Offices und das Fondspolicen-Geschäft von Versicherern zuständig. Weitere berufliche Stationen des gelernten Bankkaufmanns sind UBS, Commerzbank und die Wiesbadener Volksbank.