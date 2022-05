Redaktion 16.05.2022 in Podcasts

Rechtsanwalt im Podcast Neuberechnung der Grundsteuer – das kommt auf Hausbesitzer zu

Die Grundsteuer soll für alle Grundstücke in Deutschland neu ermittelt werden. Dafür müssen Grundstücksbesitzer in diesem Jahr eine gesonderte Steuererklärung abgeben. Rechtsanwalt Timo Gansel von der Kanzlei Gansel Rechtsanwälte erläutert im Makler- & Vermittler-Podcast, was zu tun ist.