Jeder kennt Eltifs aber der Absatz läuft nur schleppend an. Woran das liegt und was dagegen hilft, erklären Christian Puschmann und Jesco Schwarz von Neuberger Berman.

DAS INVESTMENT: Private Markets sind überall ein Thema – viel Aufmerksamkeit, aber auch viel Lernbedarf. Herr Puschmann, wenn Sie Private Markets in einem Satz erklären müssten, wie würde der lauten?

Christian Puschmann: Private Markets sind ein relevanter Teil der Märkte und gehören deshalb genauso in die Asset-Allokation wie alle anderen Asset-Klassen.

Wie viel Private Markets braucht denn ein institutionelles Portfolio? Gibt es da eine magische Zahl aus Neuberger-Berman-Sicht?

Puschmann: Die gibt es nicht, weil es nicht den einen institutionellen Investor gibt. Das Spektrum reicht von Versicherungen über Pensionskassen bis zu großen Family Offices – mit völlig unterschiedlichen Anforderungen und Reifegraden im Bereich Private Markets. Wenn wir Real Estate mit einbeziehen, sehen wir bei vielen Institutionellen etwa 20 bis 25 Prozent Allokation. Davon sind typischerweise ca. 10 bis 15 Prozent Real Estate, der Rest verteilt sich auf Private Equity, Infrastruktur und zunehmend auch Private Debt.

Woher kommt überhaupt das gestiegene Interesse an Private Markets? Ist das Fomo oder habenInvestoren wirklich verstanden, was sie verpasst haben?

Jesco Schwarz: Das hat viel damit zu tun, dass durch die Eltif-2.0-Regulierung überhaupt erst die breite Masse der Investoren Zugang bekommt. Im institutionellen Bereich sind Private Markets schon lange etabliert. Der gesamte Intermediärbereich kommt jetzt zeitversetzt dazu.

Wir Deutschen gelten als konservative Anleger. Wie erklärt man hierzulande, dass Illiquidität ein Feature sein kann und kein Bug?

Schwarz: Die Zahlen sprechen für sich. Wenn Sie in ein fiktives, Standardportfolio, wie es bei Millionen Privatanlegern in Deutschland vorhanden ist, ungefähr 10 – 20 Prozent Allokation an Private Markets beimischen – typischerweise Infrastruktur und Private Equity –, dann wird das Portfolio spürbar im Bezug auf Volatilität und Rendite optimiert. Für viele fühlt sich das zwar neu an, aber das ist es nur aufgrund der neuen Investitionsmöglichkeiten. Besonders Evergreen ELTIFs sind hier eine hervorragende Möglichkeit der Portfoliooptimierung, die zudem noch mit einem geringen Pflegeaufwand verbunden ist.

Eine aktuelle Studie aus Ihrem Haus zeigt: 81 Prozent der deutschen Fondsselektoren kennen Eltifs, aber nur 16 Prozent empfehlen sie aktiv. Wie erklären Sie sich diese Lücke?

Puschmann: Es muss einfach noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden. Wir fangen immer alle beim Eltif an, dabei müssen wir viel mehr beim Nutzen der Asset-Klassen anfangen, die die ELTIFS abbilden. Der Eltif ist nur ein Rahmenwerk. Erinnern Sie sich noch an den Beginn der OGAW/Ucits, die haben auch lange gebraucht, bis sie ins Laufen kamen. Heute sind sie Standard. Das wird sich bei Eltifs ähnlich entwickeln.

Sie haben eine Neuberger Berman Private Markets Academy aufgebaut. Was steckt dahinter?

Puschmann: Neuberger Berman war und ist im institutionellen Geschäft sehr stark, daher beschäftigen wir uns seit sehr Langem auch mit Investments in Private Markets und haben hier eine enorme Expertise aufgebaut. Entsprechend ging die Academy in der institutionellen Welt los. Heute machen institutionelle Investoren fast 70 Prozent unserer Kunden aus, wobei das Intermediär-Geschäft ebenfalls wächst. Durch den ELTIF verstärkt sich der Wissensdurst von allen Marktteilnehmern, vor allem aber auch von der Advisory-Seite, nach den Grundlagen der Private Markets Wir haben gesehen, dass es viele Fragen gibt – nicht nur zu Produkten. Wie funktioniert Private Equity? Was sind Co-Investments? Wir sprechen gerne von Wissenstransfer: Was Neuberger Berman weiß, sollten auch unsere Kunden wissen. Wir denken die Diskussion wird besser, wenn beide Seiten ein hohes und möglichst gleiches Verständnis

Wie funktioniert diese Academy konkret?

Schwarz: Man bekommt bei uns CFA- und CFP-Punkte, was für viele Berater wichtig ist. Wir stellen auch diverse Videos zu bestimmten Fachbereichen zur Verfügung, von Co-Investments bis Private Debt. Wichtig ist uns, dass ein Großteil davon auf Deutsch ist. Die Inhalte müssen problemlos für alle zugänglich sein. Berater bei Volksbanken oder Sparkassen sind erschlagen von regulatorischen Themen. Die müssen alles können von Versicherungen über Fonds bis zum Hauskredit. Hier wollen wir unterstützen um den Einstieg in die Welt der Private Markets etwas zu erleichtern

Mit welchen Argumenten überzeugen Sie skeptische Berater am besten?

Schwarz: Bei Private Equity ist es der Zugang zu einem Großteil des Marktes, den man vorher nicht hatte. Die Leute verstehen schnell: Das hat positive Eigenschaften: Die Performance nimmt zu, Korrelationen und Volatilität nehmen ab.

Puschmann: Es gibt einen eingängigen Chart, den wir gerne zeigen und dessen wir uns bewusst sein sollten: Die Zahl der nicht gelisteten Unternehmen nimmt im Zeitverlauf zu, während die Zahl der börsennotierten abnimmt. Das ist eine richtige Schere. Im deutschen Mittelstandsland haben wir bspw. viel mehr nicht gelistete als gelistete Unternehmen. Private Equity stellt Kapital zur Verfügung und kann Unternehmen beim operativen Turnarounds oder auch der Entwicklung neuer Geschäftszweige helfen.

Private Credit wird immer relevanter. Manche warnen vor einer Blase. Wie sehen Sie das?

Puschmann: Private Debt ist eine Funktion des Buyout-Marktes – Eigenkapital und Fremdkapital gehen Hand in Hand. Wenn Sie sich das Dry Powder auf der Private-Equity-Seite und das Verhältnis zu Private Debt anschauen, sehen wir keine Blase. Senior Direct Lending ist nur der kleinste Teil des Marktes und entspricht etwa 1,5 bis 2 Billionen von insgesamt 40 Billionen im Private-Credit-Markt. Das A und O ist die Downside Protection, nicht die Rendite-Jagd. Sehr selektives und dennoch diverisfieziertes investieren gepaart mit fundamental guter Analyse wird entscheidend sein

Welche Vorbehalte hören Sie von institutionellen Investoren am häufigsten?

Puschmann: Im gegenwärtigen Umfeld gibt es eine gewisse Skepsis gegenüber den USA, getrieben durch die Trump-Administration. Häufig kommt die Frage: Reicht die Interest Rate Coverage noch aus? Wie viel Puffer hat das Geschäftsmodell? Am Ende des Tages geht es darum, ob das Unternehmen hinreichend Cash-Flow erzielt und Zinszahlungen leisten kann. Im Grundsatz hören wir aber wenig Skeptisches zu Private Credit.

Was ist die DNA von Neuberger Berman bei Co-Investments?

Puschmann: Wir sind stark in Midlife- und Co-Underwriting-Transaktionen. Durch unser großes Primary-Geschäft haben wir einen Deal-Flow im Co-Investment-Bereich, der wesentlich größer ist als bei vielen anderen Anbietern. Wichtig ist, ein verlässlicher Partner für die GP’s zu sein, selektiv aber auch schnell bei der Due Diligence entscheiden zu können, ob ein Transaktion passt oder nicht.es passt.

Sie sind seit 2015 bei Neuberger Berman. Woran werden Sie in fünf Jahren Ihren Erfolg messen?

Puschmann: Wir waren 2009 bei etwa 140 Milliarden, 2015 bei circa 230 Milliarden Dollar Assets under Management, heute sind wir bei 538 Milliarden. Und das alles durch nahezu 100 Prozent organisches Wachstum. Grundsätzlich wir haben kein hartes Budget oder Wachstumsziel. Wenn wir die Anforderungen der Märkte verstehen, Produkte richtig strukturieren und möglichst guten Kundensservices bieten, werden wir vermutlich auch zukünfitg wachsen. Es geht also nicht um die Erfolgszahl, sondern darum, für Kunden Mehrwerte zu liefern.

Schwarz: Mir ist das Feedback der Berater wichtig. Wenn man mir in fünf Jahren sagt: „Jesco, das war eine gute Idee für unsere Kunden! Gut, dass wir das zusammen angegangen sind“ – dann macht mich das glücklich.

Über die Interviewten:

Christian Puschmann ist bei Neuberger Berman für den Aufbau des Geschäfts in Deutschland und Österreich verantwortlich. Er kam 2015 zum Asset Manager.

Jesco Schwarz verantwortet bei Neuberger Berman den Intermediär-Vertrieb in Deutschland und Österreich und fokussiert sich auf die Vermittlung von Liquidien- und Private-Markets-Strategien an Banken, Sparkassen und unabhängige Vermögensverwalter.