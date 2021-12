Neuberger Berman Neuer Leiter fürs Hochzins-Team

Andrew Wilmont wird leitender Portfoliomanager bei Neuberger Berman in London. Damit erweitert er das weltweite Hochzins-Team der Investmentgesellschaft und berichtet an Ann Benjamin, Investmentchefin für Hochzinsstrategien. Auf das Team wartet bald neue Arbeit, denn Neuberger Berman plant einen Fonds für europäische Hochzinsanleihen für nicht-US-Investoren.Wilmont kommt von der Investmentgesellschaft Alcentra, bei der er Leiter für europäische Hochzinsinvestments war. Zuvor arbeitete der Niederländer als Leiter für europäische Hochzinsstrategien bei Axa Investment Managers, als Hochzins-Portfoliomanager beim Risikokapitalunternehmen Pareto Partners und als Kreditanalyst bei der britischen Investmentgesellschaft New Flag Asset Management.