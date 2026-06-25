Private Equity, Private Debt und Infrastruktur waren lange Institutionellen vorbehalten. Jetzt will eine neue Initiative Privatanlegern den Weg dorthin weisen.

Jesco Schwarz, Head of Intermediary Client Group für Deutschland und Österreich bei Neuberger, gehört zu den Mitbegründern der Initiative.

Neuberger hat gemeinsam mit sechs weiteren Unternehmen eine Initiative rund um das Anlagevehikel Eltif (European Long-Term Investment Fund) ins Leben gerufen. Gründungspartner sind Muzinich & Co., Patrizia, die Deutsche Wertpapierservice Bank (Dwpbank), Dericon, Liqid und Eltif.info. Das Ziel: Anleger und Berater sachlich über Eltifs informieren – ohne dabei Produkte zu verkaufen.

Eltifs ermöglichen Privatanlegern den Zugang zu Anlageklassen wie Private Equity, Private Debt und privater Infrastruktur. Diese waren bislang überwiegend institutionellen Investoren zugänglich.

Jesco Schwarz, Head of Intermediary Client Group für Deutschland und Österreich bei Neuberger, betont, mit Eltifs könnten nun auch Privatanleger von diesen Anlageklassen profitieren. Viele Kunden schätzten dabei einen Informationsaustausch ohne Vertriebsdruck. Genau das wolle die Initiative ermöglichen.

Die beteiligten Unternehmen bringen unterschiedliche Kompetenzen mit: Neuberger, Muzinich und Patrizia steuern ihre Expertise im Portfoliomanagement bei, Dwpbank und Dericon ihre Kenntnisse in der Abwicklung, Liqid Erfahrung als digitaler Anbieter. Eltif.info fungiert als unabhängige Informationsplattform.

Transparenz statt Werbung

Die Initiative verfolgt mehrere Ziele: Sie will über Vor- und Nachteile von Eltifs aufklären, das noch wenig bekannte Vehikel mit seinem vielfältigen Angebot vorstellen, Entscheidungshilfen geben sowie regulatorische und strukturelle Rahmenbedingungen verständlich machen. Unterschiedliche Branchenstandards beim Management von Eltifs sollen neutral dargestellt werden.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Schwarz betont, die Initiative wolle keine geschlossene Gruppe bleiben. Sie sei ausdrücklich offen für weitere Mitglieder – und richte sich an Investoren, Berater und Anbieter gleichermaßen.

Privatkapital für Europa

Aus Sicht der Gründungspartner könnten Eltifs auch gesamtwirtschaftlich eine Rolle spielen: Das Vehikel biete die Möglichkeit, privates Kapital für langfristige Investitionen in Europa zu mobilisieren – etwa für den Mittelstand, die digitale Transformation oder nachhaltige Infrastruktur.