Neubesetzung Comgest stellt Schwellenländerteam neu auf

Jean-Louis Scandella verlässt Comgest. Sein Nachfolger ist Emil Wolter. Gemeinsam mit Vincent Strauss und Wojciech Stanislawski wird Wolter den Comgest Magellan Fonds (WKN: 577954) sowie den Comgest Growth Emerging Markets Fonds (WKN: A0M1ZM) verwalten.Wolter ist seit Dezember 2012 Portfoliomanager und Analyst für Asien sowie die globalen Schwellenländer bei Comgest. Wojciech Stanislawski ersetzt Scandella in seiner Tätigkeit als Co-Portfolio Manager des Comgest Growth Global Emerging Markets Promising Companies Fonds, den er an der Seite von Vincent Strauss und Galina Besedina verwalten wird.Des Weiteren verstärkt der Südafrikaner Slabbert Van Zyl bereits seit Februar das Schwellenländerteam in Paris. Er ist Experte für afrikanische Aktien. Wolter und Zyl berichten an Vincent Strauss, Geschäftsführer von Comgest.