Redaktion 26.03.2014 Lesedauer: 1 Minute

Neue Aktie Der Börse droht der Candy Crush

Der Macher des beliebten Spiels „Candy Crush“ gibt heute in New York sein Debüt am Aktienmarkt. Das junge Unternehmen wird mit mehr als sieben Milliarden Dollar bewertet. Ob ein Superhit für Erfolge an der Börse reicht?