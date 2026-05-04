Herr Schmid, PIMCO hat zwei neue aktive UCITS-ETFs auf Staatsanleihen aufgelegt. Was war die Motivation für diese Produkteinführung?



Andreas Schmid: Mit der Lancierung des PIMCO Advantage Global Government Bond UCITS ETF und des PIMCO Advantage Euro Government Bond UCITS ETF möchten wir unser ETF-Angebot gezielt erweitern. Unser Ziel ist es, Anlegern Zugang zu Staatsanleihen zu bieten – und das mit dem etablierten, aktiven Managementansatz von PIMCO. Gerade in der heutigen Marktphase sind solche ETFs als grundlegende Portfoliobausteine gefragt, um eine solide Basis für langfristige Anlageziele zu schaffen.



Welche potenziellen Vorteile bieten diese neuen ETFs konkret Anlegern in Deutschland?



Andreas Schmid: Die beiden neuen ETFs ermöglichen ein breit diversifiziertes Engagement in globalen beziehungsweise auf Euro lautenden Staatsanleihen. Sie sind so konzipiert, dass sie ihre jeweilige Benchmark mittel- bis langfristig zu übertreffen versuchen – und dies unter Einhaltung strenger Risikomanagement-Grundsätze. Für deutsche Anleger bedeutet das: Ertragspotenzial, schnelle Liquidität und ein defensiver Anker im Portfolio. Zudem bieten wir mit verschiedenen Anteilsklassen, auch währungsgesichert, Flexibilität bei der Steuerung des Währungsrisikos.

Für welche Anlegergruppen sind die ETFs besonders geeignet?

Andreas Schmid: Die Produkte richten sich an Anleger, die Wert auf Stabilität legen und ihr Portfolio mit hochwertigen Staatsanleihen ergänzen möchten. Durch die Kombination aus aktivem Management und ETF-Struktur können sowohl institutionelle als auch private Anleger potenziell profitieren, die auf Effizienz und Transparenz setzen.

Was macht den aktiven Managementansatz von PIMCO bei diesen ETFs aus?

Andreas Schmid: Unser aktiver Ansatz basiert auf über 50 Jahren Fixed-Income-Erfahrung. Unsere Portfoliomanager nutzen einen disziplinierten Auswahlprozess, um Chancen zu identifizieren und Risiken gezielt zu steuern. Ziel ist es immer, die jeweilige Benchmark – etwa den Bloomberg Global Aggregate Treasury Index oder den Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index – zu übertreffen.

Wie gehen Sie mit dem Thema Transparenz und Flexibilität um?

Andreas Schmid: Transparenz und Flexibilität sind zentrale Bestandteile unseres Angebots. Die Fondsbestände werden vierteljährlich mit einer Verzögerung von 30 Tagen offengelegt, was Transparenz für Anleger schafft und gleichzeitig die Flexibilität im Portfoliomanagement erhält. Ein weiteres Plus ist die Handelbarkeit der ETFs an der Deutschen Börse.

Welche Bedeutung messen Sie diesen neuen ETFs für deutsche Anleger bei?

Andreas Schmid: Für Anleger in Deutschland bieten die neuen ETFs eine effiziente Möglichkeit, von den Chancen hochwertiger Staatsanleihen zu profitieren – insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen makroökonomischen Entwicklungen. Sie können sowohl als mögliche Ertragsquelle als auch als Stabilitätsfaktor dienen. Mit mittlerweile elf ETFs auf unserer Plattform in Deutschland ermöglichen wir den Zugang zu einem umfassenden Spektrum an Fixed-Income-Lösungen, die kurzfristige, Investment-Grade-, High-Yield- und Schwellenländeranleihen abdecken.

Zum Abschluss: Welchen Ausblick geben Sie für die Entwicklung von PIMCOs ETF-Angebot in Deutschland?

Andreas Schmid: Wir verfolgen weiterhin konsequent das Ziel, Anlegern innovative und aktiv verwaltete Lösungen zur Verfügung zu stellen. Der Ausbau unserer aktiv gemanagten UCITS-ETF-Palette unterstreicht unser Engagement, das Angebot in Deutschland laufend weiterentwickeln – damit unsere Kunden auch künftig gut aufgestellt sind, um ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen.

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Der PIMCO Advantage Global Government Bond UCITS ETF wird aktiv gegenüber dem Bloomberg Global Agg Treasury Index verwaltet, wie im Prospekt und im Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen/im Dokument mit wesentlichen Informationen näher beschrieben. Der PIMCO Advantage Euro Government Bond UCITS ETF wird aktiv gemessen am Bloomberg Euro Agg Treasury Index verwaltet, wie im Prospekt und im Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen / Dokument mit wesentlichen Informationen näher beschrieben.

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