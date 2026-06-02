Das Volumen aktiv gemanagter Anleihen-ETFs hat sich seit Ende 2024 mehr als verdoppelt. Invesco will davon mit zwei neuen Fonds für Euro-Unternehmensanleihen profitieren.

Aktiv gemanagte ETFs gewinnen gegenüber passiven Indexfonds an Boden. Das zeigt auch die neue Auswertung von LSEG Lipper. Invesco reagiert auf diesen Trend mit zwei neuen Fonds für den Euro-Unternehmensanleihen-Markt.



Der US-Vermögensverwalter bringt den Invesco EUR IG Corporate Bond Active Ucits ETF (Ticker: EUTD) und den Invesco EUR IG Corporate Bond Short Duration Active Ucits ETF (Ticker: ESTD) auf den Markt. Beide Fonds investieren in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in Euro. Der zweite Fonds konzentriert sich dabei auf Laufzeiten von einem bis fünf Jahren.

Keiner der beiden ETFs bildet einen Index nach. Das in Großbritannien ansässige Fixed-Income-Team kombiniert makroökonomische Analyse mit Kreditresearch auf Einzeltitelebene. Tom Hemmant, Portfoliomanager bei Invesco, beschreibt den Ansatz so: „Unser Ansatz entspricht weitgehend dem einer von uns seit 20 Jahren erfolgreich gemanagten Strategie, nur mit etwas stärkeren Einschränkungen, um den Liquiditätsanforderungen von ETFs gerecht zu werden.“ Beide Fonds sind gemäß der EU-Offenlegungsverordnung als Artikel-8-Produkte eingestuft und erheben eine jährliche Gebühr von 0,20 Prozent.

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Die Marktdaten geben dem Vorhaben Rückenwind: Das verwaltete Vermögen aktiv gemanagter Ucits-ETFs hat sich seit Ende 2024 mehr als verdoppelt. Ende April waren über 390 Produkte mit einem Gesamtvermögen von mehr als 110 Milliarden US-Dollar registriert. Seit Jahresbeginn 2026 legten aktive ETFs durch Nettomittelzuflüsse um 8,4 Prozent zu – gegenüber 4,6 Prozent bei passiven ETFs.

Invesco verwaltet weltweit ein Vermögen von über 2,257 Billionen US-Dollar und kommt mit den neuen Produkten auf 49 Ogaw-Anleihen-ETFs im Angebot.