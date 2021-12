Leiter für Deutschland und Österreich Neue Aufgabe für Thomas Body

Thomas Body wechselt am 1. Juni zur Privatbank Union Bancaire Privée (UBP). Dort leitet er die Frankfurter Niederlassung sowie das Asset Management in Deutschland und Österreich. Er folgt auf Peter Richters, der zwölf Jahre lang das Deutschland-Geschäft von UBP verantwortete. Body wird an Nicolas Faller berichten, dem Co-CEO Asset Management und Leiter des institutionellen Geschäfts.

Thomas Body verließ Eaton Vance bereits Anfang Mai. Dort war er seit 2019 für das Kundengeschäft in Deutschland und Österreich zuständig. Bis 2017 arbeitete er in verschiedenen Vertriebs- und Führungspositionen bei Aberdeen Asset Managers, zuletzt als Leiter des Kundengeschäfts mit Finanzinstituten in Kontinentaleuropa.

Sein neuer Vorgesetzter Nicolas Faller sagt: „Mit Thomas Bodys umfangreicher Expertise und seinem exzellenten Track Record sind wir bestens positioniert, die Anforderungen unserer anspruchsvollen institutionellen Kunden zu erfüllen und unsere Ambitionen für die wichtigen deutschsprachigen Märkte außerhalb der Schweiz voranzutreiben.“