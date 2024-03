Erfolgsabhängige Gehaltsbestandteile sind in heutigen Beschäftigungsverhältnissen immer häufiger zu finden. Aber auch Schicht- und Wochenendarbeiter verfügen, zwangsläufig, über variable Einkommensbestandteile. Genau auf die Unternehmen, welche Mitarbeiter mit variablen Einkommen beschäftigen, zielt die Axa mit der Direktversicherung „Relax bAVRente“ ab und bietet diese jetzt mit flexibler Beitragszahlung an, die einfach prozentual zum Gehalt berechnet wird.

Produktflexibilität steht im Vordergrund

Tarife der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) sind eher unflexibel konzipiert. In der Regel wird zum Vertragsbeginn ein fester Beitrag beantragt und dieser abgebucht. Beitragsänderungen müssen beantragt und vom Versicherer bearbeitet werden. Entgeltfreie Zeiten ändern den Beitrag und lösen Verwaltungsaufwand für den Arbeitgeber aus. Die neue Flexibilität macht damit Schluss. Einfach erklärt, funktioniert der Mechanismus so:

Steigt das Gehalt, steigen die Einzahlungen in die betriebliche Altersvorsorge.

Sinkt das Gehalt, sinkt auch der Beitrag für die „Relax bAVRente“.

Bleibt das bleibt das Gehalt aus, wird kein Beitrag zur entrichtet.

Nehmen wir an, dass 50 Personen einen solchen Vertrag abschließen, dann müssen monatlich 50 zusätzliche Berechnungen plus Überweisungen durchgeführt werden. Für die Versicherten entsteht bei diesem Tarifmodell ein kleiner Kostenvorteil, weil die Abschlusskosten pro Beitragseinzahlung berechnet. Finanzmathematisch ist diese Variante günstiger, als die Abschlusskosten zum Vertragsbeginn auf fünf Jahre zu verteilen.

Welche Vertragskosten hat der Tarif?

Werfen wir einen Blick auf die Vertragskosten. Sie sind abhängig von den Faktoren Beitragshöhe oder Laufzeit. Ich berechne die Vertragskosten für einen Musterkunden, welcher monatlich 100 Euro für 37 Jahre vom Arbeitgeber für die „Relax bAVRente“ erhält. Wie üblich im Versicherungsbereich werden in der Standardvariante des Tarifs 2,5 Prozent Abschlussprovision berechnet – verteilt über die ersten fünf Vertragsjahre. Wie erwähnt, wird bei der flexibleren prozentualen Beitragszahlung pro eingezahlten Beitrag berechnet.

Die Verwaltungskosten teilen sich in Verwaltungskosten pro Beitrag (Beta-Kosten) und Volumenkosten (Gamma-Kosten) auf. Beta-Kosten fallen nur an, wenn ein Beitrag gezahlt wird und betragen gerundet 10,94 Prozent vom Beitrag. Gamma-Kosten sind durch Überschüsse reduziert und betragen 0,48 Prozent pro Jahr. Erreicht die Axa die geplanten Überschüsse nicht, können die Gamma-Kosten auf maximal 0,70 Prozent steigen. Im Rentenalter werden pro Rentenzahlung 1,92 Prozent Kosten abgezogen. Klingt kompliziert, aber entscheidend ist: Diese Kostenpunkte sind im Marktvergleich eher hoch.

Wie investiert die Axa die Beiträge?

Die Axa unterteilt die Vertragslaufzeit in eine Ansparphase (Beiträge werden eingezahlt) und Auszahlungsphase (Rente oder Kapitalabfindung). Entscheidend ist das Finanzkonstrukt hinter der Einzahlungsphase, um ein möglichst großes Vertragsvolumen aufzubauen. Je besser das Konstrukt ist, desto höher ist die Rendite. Im Angebot ist kein Hinweis zu finden, wie die Aufteilung des Geldes erfolgt. Das ist schade und macht die Kapitalanlage intransparent.

Ein Teil der Beiträge fließt in das Sicherungsvermögen der Axa. Der Versicherer bietet daraus einen Zinsertrag. Im Jahr 2024 liegt der Zinssatz bei 2,6 Prozent (vor Kosten) und ist über dem Marktniveau, aber noch deutlich hinter den Spitzenreitern. Ein weiterer Teil der Beiträge wird zum Beispiel in die Index-Beteilung „Global Multi Asset Index“ investiert.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Freie Fonds spielen offenbar nur eine geringe Rolle

Quelle: Screenshot Axa-Website

Final wird noch Geld in freie Fonds investiert. Ich habe hier einen Amundi-Fonds gewählt, welcher als ETF die globale Marktwirtschaft abgedeckt. Es bleibt aber die Frage, wie hoch der Anteil der Beiträge ist, welche in freie Fonds investiert werden. Denn weder die 2,6 Prozent Zins noch die Performance der Indexbeteiligung deuten auf eine „große“ Renditechance hin. In Kombination mit der Beitragsgarantie kann ich mir daher nicht vorstellen, dass viel Geld in die freien Fonds investiert wird.

Die Kapitalanlagemanager der Kölner versuchen mit täglicher Neubewertung der Marktlage eine positive Rendite zu erzeugen. Diese werden dem Vertrag monatlich gutgeschrieben. Negative Renditen (Verluste) werden im Produkt „Relax bAVRente“ mit null Prozent bewertet. Allerdings wurde in den vergangenen fünf Jahren praktisch keine Rendite erzielt.

Was war doch gleich die Beitragsgarantie?

Mit einer Beitragsgarantie garantiert ein Versicherer, dass unabhängig von Kapitalanlageerfolg zum Ende der Ansparphase eine Mindestrückzahlung der Beiträge erfolgt. Was gut klingt, begrenzt die vertraglichen Investitionsmöglichkeiten. Deswegen sind niedrige Beitragsgarantiesätze aus meiner Sicht besser. Am Markt sind aktuell Beitragsgarantien um 50 Prozent verfügbar – die Axa rechnet mit 80 Prozent Beitragsgarantie.

In unserem Beispiel gehen wir von 44.400 Euro Einzahlungen aus. Davon wird ein vierstelliger Betrag für die Vertragskosten fällig. Zum Beginn der Rentenphase garantiert der Versicherer, dass mindestens 35.250 Euro ausgezahlt werden. Es bleibt wenig Spielraum für spekulative Fonds, weil die Erfüllung der Beitragsgarantie das vorrangige Ziel ist. Die Chance, eine gute Rente zu erhalten, ist damit zu gering.

Rentenfaktor kann zum Problem werden

Die Rente berechnet sich anhand des Vertragsvolumens. Je höher das Vertragsvolumen und der Rentenfaktor sind, desto höher fällt sie für den Versicherten aus. Formel: Rentenfaktor x Vertragsvermögen / 10.000. Aufgrund dieser Formel ist entscheidend, wie hoch der Rentenfaktor zum Vertragsbeginn ist. Auch wenn der Rentenfaktor im Angebot mit über 25 gut ist, werden zum Rentenbeginn nur 85 Prozent davon garantiert. Damit beträgt der garantierte Rentenfaktor beim Axa-Produkt nur etwas mehr als 21 – es gibt höhere Faktoren am Markt. Das bedeutet für Sparer, wenn sich in Zukunft Berechnungsparameter ändern, zum Beispiel die Lebenserwartung steigt, kann die Rentenhöhe niedriger ausfallen als heute mit Faktor 25 prognostiziert. Außerdem gilt, dass für Zuzahlungen der Rentenfaktor neu berechnet werden muss und damit auch niedriger ausfallen kann.

Mein Fazit

Die Flexibilität der Beitragszahlung kann ein sinnvolles Instrument sein. Die Vertragskosten sind zu hoch, lassen sich aber noch über Kollektiv-Vereinbarungen senken. Versicherte sollten ein Interesse daran haben, einen guten, transparenten und nachvollziehbaren Kapitalanlagemotor zu besparen. Denn nur, wenn der Motor gut läuft, wird ein hohes Vertragsguthaben aufgebaut. Vom Vertragsguthaben wird dann später eine Rente gezahlt. Dafür muss der Rentenfaktor bereits heute möglichst hoch und auch garantiert sein. Beide Punkte sind nicht gut gelöst. Im Marktvergleich sehe ich aber andere Direktversicherungsanbieter im Vorteil.