Stoxx hat eine Erweiterung der Dax-Indexfamilie vorgestellt. Der Indexanbieter, Teil der ISS Stoxx-Unternehmensgruppe und Dax-Indexadministrator, hat am 15. Mai 2025 drei neue Dax-Composite-Indizes eingeführt. Sie sollen es Investoren ermöglichen, mittels ETFs verschiedene Marktsegmente des deutschen Aktienmarktes in einer Indexstrategie zu kombinieren.

Die neuen Indizes umfassen:

Dax All Cap: kombiniert Dax, M-Dax und S-Dax

Dax LargeMid Cap: kombiniert Dax und M-Dax

Dax MidSmall Cap: kombiniert M-Dax und S-Dax

„Die neuen Indizes ergänzen die Dax-Indexlandschaft und erweitern die Möglichkeiten, Portfolios und Strategien, die den deutschen Aktienmarkt abdecken, aufzubauen", sagte Stoxx-Produktstrategin Veronika Kylburg. „Die neuen Indizes basieren auf der bewährten Methodik und Transparenz, die den Dax seit 1988 zu dem Referenzindex für den deutschen Aktienmarkt machen.“

Das Dax-Universum wächst

Die neuen Composite-Indizes sind die jüngste Entwicklung im Dax-Universum, das in den letzten Jahren kontinuierlich erweitert wurde:

März 2024: Einführung einer Familie von „UCITS-capped“ Dax-Indizes und Dax-Indizes mit maximaler Komponentengewichtung von 10 Prozent

Februar 2025: Einführung einer Dax-Version ohne Kappungsgrenze und einer Version mit 20 Prozent Kappungsgrenze

Für den Dax All Cap und den Dax LargeMid Cap stehen laut Stoxx verschiedene Kappungsgrenzen zur Auswahl. Die Standardversion des Dax hat eine Kappungsgrenze von 15 Prozent.

Rekordzuflüsse in deutsche Aktien

Die Einführung erfolgt vor dem Hintergrund eines deutlich gestiegenen Interesses an deutschen Aktien. Laut Stoxx sind die Fondszuflüsse auf ein Mehrjahreshoch geklettert. Die Nettokäufe von ETFs, die in der EMEA-Region zugelassen sind, stiegen in diesem Jahr auf 3,1 Milliarden Euro.

Dem Daten-Anbieter ETF-Book zufolge erreichten sie damit den bisher höchsten Wert für einen vergleichbaren Zeitraum, basierend auf Daten bis ins Jahr 2015. Die Nettomittelzuflüsse in Fonds, die einen Index der Dax-Familie abbilden, beliefen sich laut ETF-Book in diesem Zeitraum auf 3 Milliarden Euro oder 97 Prozent des Gesamtvolumens.

Bemerkenswert: Während 1,31 Milliarden Euro in ETFs flossen, die den Dax abbilden, verzeichneten M-Dax-Referenzfonds mit 1,37 Milliarden Euro sogar noch höhere Zuflüsse.

Konkurrenz für Vanguard-ETF wahrscheinlich

Welche Anbieter die neuen Indizes lizenzieren werden, ist noch nicht bekannt. Am wahrscheinlichsten dürften wohl neue Produkte von iShares, Xtrackers, Deka und Amundi sein, die bereits Dax-ETFs führen.

Aktuell bleibt der Vanguard Germany All Cap ETF (ISIN: IE00BG143G97), der auf dem FTSE Germany All Cap Index basiert, die einzige ETF-Option am Markt, die alle Segmente des deutschen Aktienmarktes in einem Produkt abbildet. Dieser ETF verwaltet ein Vermögen von rund 222,5 Millionen Euro (Stand: 30. April 2025) und weist eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,10 Prozent aus.