Neue DWS-Fonds für Zurich-Policen

Ab sofort gibt es in den Produkten Förder Renteinvest DWS Premium, Vorsorgeinvest Premium, Basis Renteinvest Premium und bAV Direktgarant Premium das neue DWS Premium Modell „Balance". Dabei handelt es sich um Dachfonds mit weniger Aktienfondsanteil als bei den bisher wählbaren Dachfonds. Das neue Modell biete sich daher insbesondere für sicherheitsorientiertere Kunden an, so die Zurich. Bei der Riester-Versicherung heißt das konkret, dass der DWS Vorsorge Dachfonds durch den DWS Vorsorge Dachfonds Balance und der DWS Vorsorge Dachfonds Plus durch den DWS Vorsorge Dachfonds Balance Plus ausgetauscht wird. In allen anderen Schichten räumt der Zurich Vorsorge Dachfonds I beziehungsweise II das Feld für den DWS Life Cycle Balance I beziehungsweise II