Mit der Reform der SFDR soll eine neue Übergangskategorie für Fonds hinzukommen. Welche Herausforderungen das mit sich bringt, erklären zwei Experten vom Beratungshaus PwC.

Wie viel fossile Energie darf in ein Übergangsportfolio und wie lässt sich das messen? Fragen, die sich mit der SFDR-Reform stellen.

In den vergangenen zehn Jahren, als Nachhaltigkeit und „grüne“ Themen in Folge des Pariser Abkommens in Mode kamen, wurde Greenwashing in der Vermögensverwaltungsbranche meist als Kommunikationsproblem behandelt. Die Aufsichtsbehörden konzentrierten sich auf irreführende Kennzeichnungen, Investoren prüften die Marketingformulierungen akribisch und Vermögensverwalter feilten an ihren Offenlegungen, um offenkundige Falschdarstellungen zu vermeiden.

Doch trotz verstärkter Kontrolle verschob sich der regulatorische Fokus: Es geht zunehmend nicht mehr darum, was Unternehmen kommunizieren, sondern was sie tatsächlich nachweisen können. Mit SFDR 2.0 und der geplanten Produktkategorie für Übergangsstrategien (Artikel 7) drohen bei fehlenden Messnachweisen künftig deutlich schärfere Konsequenzen.

Transitionsstrategien befinden sich naturgemäß in einer Grauzone: Sie sind weder heute vollständig nachhaltig, noch sind sie morgen per se als nicht nachhaltig einzustufen. Sie basieren auf zukunftsorientierten Annahmen, Verpflichtungen der Emittenten und prognostizierten Verbesserungen. Ohne robuste Rahmenbedingungen für die Nachhaltigkeitsbewertung bietet diese Grauzone jedoch einen fruchtbaren Boden für unbeabsichtigtes Greenwashing – selbst wenn die mit der Investition verknüpften Nachhaltigkeitsziele aufrichtig sind.

Im Zuge der zunehmenden Formalisierung von Transition Finance, liegt das eigentliche Greenwashing-Risiko mittlerweile in nicht überprüfbaren Behauptungen begründet?

Warum Greenwashing auch ohne Vorsatz weiterbesteht

Eine für die Vermögensverwaltungsbranche besonders unangenehme Realität besteht darin, dass Manager ohne es zu wissen Greenwashing betreiben können. Dies ist selten eine Folge von böswilliger Absicht. Häufiger spiegelt es regulatorische Unklarheiten in Verbindung mit schwachen Nachweisanforderungen wider.

Zwar weisen viele Strategien eine „Integration“ oder „systematische Berücksichtigung“ von ESG-Faktoren aus, jedoch fehlen klare Aussagen dazu, inwiefern diese Faktoren Bindungswirkung entfalten, welchen Einfluss sie auf Bewertungsmodelle ausüben und ob sie finanzielle Signale überstimmen können. Intern mögen solche Aussagen als nachhaltigkeitskonform und akkurat empfunden werden, extern sind sie jedoch nicht überprüfbar.

So kann ein Portfolio zwar grundsätzlich den Kohlebergbau ausschließen, aber dennoch durch diversifizierte Emittenten oder vorübergehende Einnahmen eine gewisse Beteiligung beibehalten. Ohne eine explizite Messung des Restengagements werden Nachhaltigkeitsbehauptungen somit eher durch Auslassung als durch aktive Falschdarstellung irreführend.

Tatsächlich verstärken interne ESG-Ratings dieses Risiko zusätzlich. Proprietäre Modelle suggerieren unter Umständen ein falsches Gefühl von Kontrolle, insbesondere wenn sie die Bewertung von Emittenten dominieren. Wenn die Scores nicht anhand von Benchmarks beurteilt, extern validiert oder transparent dokumentiert werden, laufen Unternehmen Gefahr, die Robustheit ihrer Nachhaltigkeitsdisziplin zu überschätzen. Das Ergebnis ist oft eine unbeabsichtigte Überbewertung, da die Grenzen dieser Modelle nicht ausreichend anerkannt werden.

Transition Finance greift nur bei messbaren Fortschritten

Die Produktkategorie „Transition“ verändert die Logik des Greenwashing maßgeblich. Transitionsstrategien zielen ausdrücklich darauf ab, aktuelle Nachhaltigkeitsdefizite im Austausch für zukünftige Verbesserungen zu tolerieren. Dieser Kompromiss greift jedoch nur, wenn erzielte Fortschritte messbar, überprüfbar und durchsetzbar gemacht werden können.

Ohne robuste Kennzahlen lassen sich Übergangsversprechen kaum von einer verzögerten Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele unterscheiden. Ein Fonds kann aufgrund von „Engagement“, „Weichenstellungen“ oder „Momentum“ kohlenstoffintensive Emittenten halten. Ohne quantifizierbare Kennzahlen – wie etwa der Anteil der Portfoliounternehmen, die validierte, wissenschaftlich fundierte Ziele zur Emissionsreduzierung festgelegt haben – zum Beispiel solche, die seitens der Klimaorganisation Science Based Targets Initiative validiert wurden – bleibt für Anleger jedoch unklar, ob das eingesetzte Kapital tatsächlich den Wandel finanziert oder lediglich der Neuausrichtung des Portfolios dient.

Aus diesem Grund gewinnt die Messung von Greenwashing im Kontext des Transitionsprozesses zunehmend an Bedeutung. Statische Nachhaltigkeitskennzahlen greifen ebenso zu kurz wie vage, zukunftsorientierte Narrative. Eine Analyse von Esma verweist bereits auf Schwachstellen, da ein hoher Anteil der auf den Transitionsprozess ausgerichteten Fonds überwiegend auf interne Bewertungen mit begrenzter externer Validierung zurückgreift.

Vielmehr berufen sich viele dieser Fonds auf Übergangspläne, die weder hinsichtlich ihrer Durchführbarkeit, Finanzierung oder Governance evaluiert wurden, während andere die Dekarbonisierung auf Portfolioebene hervorheben, ohne jedoch eine Kapitalumschichtung auf Emittentenebene nachzuweisen.

Der regulatorische Wendepunkt

Der SFDR-2.0-Vorschlag spiegelt die zunehmende Erkenntnis der Regulierungsbehörden wider, dass Offenlegung allein Greenwashing nicht wirksam verhindern kann. Der Übergang zu einer kategoriebasierten Qualifizierung – mit verbindlichen Mindestanforderungen, obligatorischen Ausschlusskriterien und expliziten Nachhaltigkeitszielen – soll dazu dienen, Behauptungen wieder auf eine messbare Grundlage zurückzuführen.

Dies wird durch die vier Grundsätze der Esma für nachhaltigkeitsbezogene Angaben untermauert: Genauigkeit, Zugänglichkeit, Fundiertheit und Aktualität. Zusammen verlagern sie den Schwerpunkt der Überwachung von Sprache auf Logik. Vermögensverwalter müssen nun nicht nur ihre Aussagen belegen, sondern auch darlegen, inwiefern sie die Wahrheit ihrer Behauptungen beweisen und deren Wahrheitsgehalt fortwährend gewährleisten können.

Entscheidend ist, dass diese Grundsätze gleichermaßen für Transitionsstrategien gelten. Zukunftsorientierte Aussagen müssen durch Belege untermauert werden, die über bloße Absichtserklärungen hinausgehen, etwa durch Zwischenziele, Anpassung der Investitionsausgaben, Governance-Kontrollen und Eskalationsmechanismen für den Fall, dass die Fortschritte ins Stocken geraten.

Innerhalb dieses Rahmens können Vermögensverwalter dem Vorwurf des Greenwashing ausgesetzt sein, weil sie versäumten, wesentliche Faktoren zu messen, nicht jedoch, weil sie Anleger bewusst in die Irre geführt haben.

Was für mehr Glaubwürdigkeit jetzt erforderlich ist

Um Greenwashing in Transition Finance zu vermeiden, muss ein bewusster Wandel weg von der Präzisierung von Nachhaltigkeitsnarrativen hin zur Definition messbarer Ergebnisse stattfinden. Unternehmen müssen sich darüber im Klaren sein, wie Erfolg für Transitionsbeteiligungen aussieht, wie Fortschritte beurteilt und welche Maßnahmen bei bestimmten Triggerpunkten ergriffen werden müssen. Engagement muss messbar sein und die ESG-Integration durch Investitionsentscheidungen nachvollziehbar erfolgen. Zudem müssen Ausschlüsse quantifizierbar und nicht nur symbolisch sein.

Tatsächlich müssen Methodiken dokumentiert, Annahmen offengelegt und Einschränkungen ausdrücklich anerkannt werden. Werden zukunftsgerichtete Indikatoren verwendet, muss deren Unsicherheit transparent dargestellt werden. Überwiegen interne Ratings, müssen diese durch externe Daten oder Validierungen ergänzt werden.

Am wichtigsten ist, dass Nachhaltigkeits- oder Transformationsversprechen eines Unternehmens zu einer Verhaltensänderung führen müssen. Eine Transformationsstrategie, die anhaltende Unterperformance ohne Eskalation toleriert, läuft Gefahr, die Grenze zwischen Geduld und Falschdarstellung zu überschreiten, selbst wenn die ursprüngliche Absicht glaubwürdig war.

Robuste, überprüfbare Daten sind nötig

Letztendlich entwickelt sich Greenwashing mit der zunehmenden Ausgereiftheit des europäischen Rahmens für nachhaltige Finanzen von einer Frage der Irreführung zu einer Frage der Disziplin. Transition Finance verstärkt diesen Wandel und macht messbare Kennzahlen unverzichtbar. Die unbequeme Wahrheit für die Vermögensverwaltungsbranche ist, dass gute Absichten allein Unternehmen nicht vor dem Risiko des Greenwashing schützen. Nur robuste, überprüfbare Messungen können dies leisten – und hier kommen Nachhaltigkeitsprüfungen durch unabhängige Dritte ins Spiel.

Bis SFDR 2.0 in Kraft tritt, entscheidet Glaubwürdigkeit darüber, welche Nachhaltigkeitsaussagen Bestand haben – und die setzt solide Daten, strenge Governance und Realitätsnähe voraus.

Über die Autoren Michael Horvath ist Partner bei PwC Luxemburg und für den Bereich Nachhaltigkeit zuständig.