Artikel hören Wenn der Fondsname nach ESG klingt Esma-Leitlinien für Fondsnamen: Bafin-Verantwortlicher erklärt, was sich ändert Die Audioversion dieses Artikels wurde künstlich erzeugt.

Wenn der Fondsname nach ESG klingt Esma-Leitlinien für Fondsnamen: Bafin-Verantwortlicher erklärt, was sich ändert

Wenn sein Name darauf hindeutet, muss ein Fonds zukünftig auch die entsprechenden Investments enthalten: Bafin-Exekutivdirektor Thorsten Pötzsch hat in einem Interview die neuen Esma-Leitlinien für Nachhaltigkeitsfonds erläutert - und wie die Bafin damit verfahren will.