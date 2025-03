Eine Richtlinie, die das Potenzial hat, „die ESG-Fondslandschaft in Europa komplett umzugestalten“ – so beschreibt Hortense Bioy, Leiterin Nachhaltigkeitsresearch bei Morningstar, die möglichen Folgen der neuen Esma-Regeln. Vom 21. Mai müssen Fondsanbieter die Richtlinie bei Bestandsprodukten umsetzen. „Die Leitlinie hat den Vorteil, dass sie Mindeststandards für ESG-Produkte festlegt und den Anlegern hoffentlich mehr Klarheit darüber verschafft, in was sie investieren“, so Bioy.

Konkret sehen die Esma-Regeln vor, dass mindestens 80 Prozent der Investitionen eines Fonds Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen müssen, wenn im Namen Begriffe wie „ESG“, „Environment“, „Sustainable“ oder „Impact“ vorkommen. Erklärte Ziele der EU-Richtlinie: Mehr Transparenz für Anleger und strengeres Vorgehen gegen Greenwashing.

Morningstar: Bei 1.600 Fonds besteht „Handlungsbedarf“

Einer Analyse der Rating-Agentur Morningstar aus dem vergangenen Jahr zufolge betreffen die Regeln 4.300 in Europa vertriebene Fonds. Handlungsbedarf sehen die Analysten bei mindestens 1.600 Produkten. Anbieter, deren Fonds die Kriterien nicht erfüllen, müssen den Fondsnamen anpassen oder ihr Portfolio umbauen. „Würden alle diese Fonds ihre Namen behalten und sich stattdessen von nicht-nachhaltigen Aktien trennen, könnte das zu Verkäufen im Wert von bis zu 40 Milliarden US-Dollar führen“, sagt die Morningstar-Expertin.