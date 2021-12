Neue ETF-Plattform entsteht

Den aufsichtsrechtlichen Rahmen für das gemeinsame Projekt stellt Assenagon Client Service, das selbst durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (Bafin) beaufsichtigt wird.„Durch die Zusammenführung der Kompetenzen der drei Häuser setzen wir im Handel von ETFs für institutionelle Investoren neue Qualitätsstandards“, sagt Jürgen Fritzen, Managing Director bei Crossflow Financial Advisors in München. Dabei stehen laut Fritzen vor allem Best Execution, Preiskontinuität in turbulenten Märkten und valutagerechtes Settlement im Vordergrund. Unter letzterem versteht die Branche, dass die abgeschlossenen Geschäfte anschließend korrekt abgewickelt werden.