Neue EU-Verbraucherkreditrichtlinie: Es könnte hektisch werden

Ab dem 11. Juni 2010 gelten in Deutschland umfangreiche Neuregelungen für die Vergabe von Krediten an Privatkunden. Banken und Sparkassen sind unter anderem verpflichtet, ihren Privatkunden künftig eine Reihe zusätzlicher Informationen zukommen zu lassen – wie beispielsweise ein europaweit einheitliches Formular mit genauer Definition der Kreditbedingungen, das vor Vertragsabschluss ausgehändigt werden muss. Zudem müssen die Werberichtlinien verschärft und die Kündigungsauflagen im Bestandsgeschäft verändert werden.Das ist mit erheblichem Aufwand in den Bereichen Recht, Organisation und IT verbunden, der für kleinere Banken nur schwer zu schultern ist, so das Ergebnis einer Marktbeobachtung von Steria Mummert Consulting. Das Beratungsunternehmen bezweifelt, dass alle Vorgaben fristgerecht umgesetzt werden können. So haben viele kleine Institute ihre IT-Abteilungen erst jetzt damit beauftragt, die Systeme an die neuen Anforderungen anzupassen. Für die fristgerechte Umsetzung hätten sie aber mindestens sechs bis acht Monate Vorlaufzeit benötigt.Bei den größeren Banken hingegen, wo spezielle Projektteams schon seit längerem die Vorbereitungen vorantreiben, laufen bereits erste Praxistests. Sich entspannt zurücklehnen können die Verantwortlichen aber auch dort nicht. Der Grund: Der Gesetzgeber hat den genauen Wortlaut der Widerrufsbelehrung, ein wichtiger Bestandteil des Kreditvertrags, noch nicht festgelegt. Bis dahin bietet die Vorabversion Orientierung. Es werden zwar keine Überraschungen erwartet. Aber selbst wenn sich zwei oder drei Wörter ändern, bedeutet das für die Institute wieder einen Mehraufwand. Sie müssten dann Formulare und andere betroffene Dokumente noch einmal überarbeiten und die IT-Systeme erneut anpassen.