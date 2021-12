Neue Euro-Prognose nach 6 Wochen Goldman Sachs: Der Euro kostet bald 95 US-Cent

Die US-Bank rechnet jetzt wieder damit, dass die Gemeinschaftswährung innerhalb der nächsten zwölf Monate auf 95 US-Cent abrutscht, schrieben die Analysten um Chef- Devisenstrategen Robin Brooksin einer Mitteilung an Kunden am Donnerstag. Vor weniger als zwei Monaten hatten sie ihre Prognose zum Jahresende 2016 für den Euro auf 1 Dollar geändert. Damals erklärte Brooks, er habe die Dezember-Sitzung der Europäischen Zentralbank sehr fehlgedeutet.



"Veränderte Umstände und eine erneuerte Chance"

Die neu revidierte Prognose "signalisiert veränderte Umstände und eine erneuerte Chance", schrieb Brooks in einer E- Mail am Donnerstag. "Nach der heutigen EZB-Sitzung halten wir den Abwärtstrend wieder für zwingend, vor allem da die EZB die Möglichkeit einer erneuerten Lockerung so schnell signalisiert hat."

Die Bank erwartet, dass der Euro in drei Monaten auf 1,04 Dollar, in sechs Monaten auf einen Dollar und in zwölf Monaten auf 95 Cent fallen wird. Am 7. Dezember prognostizierte Goldman noch einen Eurostand von 1,07 Dollar, 1,05 Dollar und einem Dollar für diese Zeiträume. Die neue Projektion ähnelt der vor dem 7. Dezember geltenden Prognose.



Bloomberg-Umfrage: 1,05 Dollar pro Euro