Frisch aufgelegt Diese Fonds sind neu am Markt

Amundi Asset Management startet zwei ETFs

Amundi Asset Management (Amundi AM) lanciert den Amundi Euro Government Tilted Green Bond (ISIN: LU1681046261) und den Amundi MSCI Europe Climate Action (LU2608817958).

Der Amundi Euro Government Tilted Green Bond ist aus der Umwandlung des Amundi Govt Bond Euro Broad Investment Grade entstanden und besteht aus europäischen Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Amundi AM stuft den Anleihe-ETF nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung ein. Das Anlageprodukt bildet den Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index nach, der aus rund 360 Rentenpapieren aus zehn Ländern besteht. Mindestens 30 Prozent davon haben ein grünes Profil. Die Verwaltungsgebühren des Amundi Euro Government Tilted Green Bond belaufen sich auf 0,14 Prozent per annum.

Arnaud Llinas, Leiter ETF, Indexing & Smart Beta bei Amundi AM, sagt über die Fondsauflegung:

„Anleger suchen nach innovativen Lösungen, die Investitionen in Staatsanleihen mit einer ESG-Komponente bieten. Wir sind überzeugt, dass dieser neue ETF eine wichtige Ergänzung unserer Produktpalette und ein konkretes Anlageinstrument zur Finanzierung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ist.“

Der Amundi MSCI Europe Climate Action bildet den MSCI Europe Climate Action Net in EUR Index nach. Amundi AM stuft den Aktien-ETF ebenfalls nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung ein. Die Offerte ist auf Xetra notiert. Ilmarinen, Finnlands größte private Pensionseinrichtung, hat bereits rund 500 Millionen Euro in den Amundi MSCI Europe Climate Action investiert.

Juha Venäläinen, Portfoliomanager bei Ilmarinen, sagt über das Engagement:

„Mit der Investition in den Amundi MSCI Europe Climate Action werden wir im passiven Aktienportfolio von Ilmarinen ein Europa-Engagement in Unternehmen schaffen, die unserer Meinung nach eine Chance haben, sich besser zu entwickeln als ihre Wettbewerber, wenn sich das Geschäftsumfeld aufgrund der Klimaerwärmung ändert. Wir rechnen damit, dass diese Unternehmen für Anleger langfristig eine rentablere Anlage darstellen als ihre Konkurrenten.“

Union Bancaire Privée bringt Anleihefonds

Union Bancaire Privée (UBP) bringt den UBAM Strategic Income (LU2351067447) nun auch in Deutschland auf den Markt. Die Investmentgesellschaft hat den Fonds bereits im Dezember 2022 aufgelegt.

Fondsmanager des UBAM Strategic Income ist Philippe Gräub, Leiter des Global & Absolute Return Fixed Income Teams von UBP. Unterstützung erhält der Anleiheexperte von den Portfoliomanagern Thibault Colle und Bernard McGrath. Die Männer legen in Hochzinsanleihen, nachrangige Unternehmens- und Bankanleihen und verbriefte Schuldverschreibungen an. Sie wollen einen jährlichen Ertrag von 7 Prozent erzielen.

Nicolas Faller, Co-CEO Asset Management von UBP, kommentiert die Fondsauflegung:

„Dieser neue Fonds ist eine wertvolle Ergänzung unserer Palette in Absolute-Return-Produkten. Im zurzeit vorteilhaften makroökonomischen Umfeld sollen Chancen im festverzinslichen Segment genutzt werden.“

Gerd Kommer Invest und Legal & General Investment Management lancieren ETF

Die Vermögensverwaltung Gerd Kommer Invest (GKI) und Legal & General Investment Management (LGIM) bringen den L&G Gerd Kommer Multifactor Equity (IE0001UQQ93) auf den Markt. Der ETF bildet den Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index nach, der von den beiden Gesellschaften entwickelt wurde. Er ist auf Xetra notiert. Anleger müssen mit laufenden Gebühren von 0,5 Prozent per annum rechnen.

>>>Hier erfährst Du mehr über den L&G Gerd Kommer Multifactor Equity

Franke Handels & Vertriebs GmbH startet Mischfonds

Die Franke Handels & Vertriebs GmbH aus dem bayerischen Hopferau bringt den Global Triple Income (DE000A3D8151) auf den Markt. Das Fondsmanagement investiert in Wertpapiere aus der Infrastruktur-, Digitalisierungs-, Clean-Energy-, Medizintechnik-, Automatisierungs- und Rohstoffbranche. Die laufenden Kosten des Global Triple Income belaufen sich auf 2,02 Prozent per annum.