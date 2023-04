Frisch aufgelegt Diese Fonds sind neu am Markt

Wisdom Tree startet ETP auf CO2-Emissionszertifikate

Wisdom Tree California Carbon (ISIN: JE00BNG8LN89) heißt ein neues ETP des Anbieters Wisdom Tree. Das Neuprodukt ermögliche es Anlegern, an der Wertentwicklung des kalifornischen Programms für CO2-Emissionszertifikate teilzuhaben, heißt es. Das voll besicherte ETP notiert an der London Stock Exchange, der Borsa Italiana und der deutschen Börse Xetra. Die Verwaltungskostenquote liegt bei 0,49 Prozent.

Das ETP bilde die Preisentwicklung von Optionen auf kalifornische Emissionszertifikate ab, zugehöriger Index ist der Solactive California Carbon Rolling Futures TR. Die CO2-Zertifikate werden vom US-Bundesstaat Kalifornien im Rahmen eines Programms zur Eindämmung des Klimawandels und zur Verringerung der globalen Treibhausgasemissionen ausgegeben. Es handele sich um das erste branchenübergreifende Emissionshandelssystem in Nordamerika, erklärt Wisdom Tree.

Muzinich & Co. bringt Laufzeitfonds auf den Markt

Die Fondsboutique Muzinich & Co. hat einen neuen Laufzeitfonds aufgelegt. Der Muzinich Global Fixed Maturity 2027 (IE0006ZXPE03) investiert überwiegend in Investment-Grade-Anleihen mit Schwerpunkt auf Europa. Das Management-Team unter der Leitung von Tatjana Greil Castro könne allerdings hochverzinsliche Anleihen beimischen, um das Renditepotenzial zu erhöhen, heißt es vom Anbieter. Angestrebt werde ein breit gestreutes Portfolio von Anleihen, deren Fälligkeit zum Enddatum des Fonds, dem 31. Dezember 2027, passt oder die innerhalb eines Jahres nach Zieldatum fällig werden.

Der Laufzeitfonds, der neben Deutschland auch in Frankreich, Italien, Österreich, der Schweiz und Spanien vertrieben wird, ist gemäß der EU-Offenlegungsverordnung nach Artikel 8 eingestuft. Die Zeichnungsfrist läuft bis September 2023. Bislang hat Muzinich & Co. eigenen Angaben zufolge 17 Laufzeitprodukte mit einem Gesamtvermögen von 2,4 Milliarden US-Dollar aufgelegt.

Fonds von Invesco und UBS setzt auf europäische Aktien

Die Fondsgesellschaft Invesco startet in Kooperation mit UBS Global Wealth Management den Invesco Sustainable Eurozone Equity. Der neue Artikel-8-Aktienfonds investiert in europäische Unternehmen, die ihre CO2-Emissionen stärker reduzieren als der Durchschnitt des europäischen Aktienindex MSCI EMU. Für das Neuprodukt verantwortlich sind die Invesco-Aktienfondsmanager Oliver Collin und Steve Smith, die auch auf den Dialog mit Unternehmen setzen wollen. Der Fonds ist sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Investoren zugänglich.

Amundi legt grüne Fonds-Reihe auf

Eine neue Familie von Investmentfonds bringt der französische Asset Manager Amundi auf den Markt. Die Neuprodukte laufen unter dem Namen „Net Zero Ambition Strategien“ und nehmen das Thema Nachhaltigkeit in den Blick. Alle Fonds der Reihe sollen die Kohlenstoffintensität ihrer Portfolios bis 2025 um 30 Prozent und bis 2030 um 60 Prozent im Vergleich zu 2019 reduzieren und bis 2050 Klimaneutralität erreichen, so die Fondsgesellschaft. Die aktiven und passiven Fonds richten sich an institutionelle Investoren und Privatanleger.

Die Fonds der neuen Reihe im Überblick:

Amundi Funds Net Zero Ambition Global Equity

Amundi Funds Sustainable Top European Players

Amundi Funds Net Zero Ambition Global Corporate Bond

Amundi Funds Net Zero Ambition Pioneer US Corporate Bond

Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset

AIF mit Fokus auf erneuerbare Energien und Infrastruktur

Die Münchener BVT Unternehmensgruppe setzt mit einem neuen Sachwertefonds die Fonds-Reihe Concentio fort. Bei dem BVT Concentio Energie und Infrastruktur II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG handelt es sich um einen alternativen Investmentfonds (AIF), der auch für Privatanleger zugänglich ist. Eine Beteiligung ist ab 10.000 Euro zuzüglich eines Ausgabeaufschlags möglich, teilte das Unternehmen mit. Angestrebt werde eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5 Prozent nach Kosten und vor Steuern auf das eingesetzte Kapital – bezogen auf die empfohlene Haltedauer von 20 Jahren.

Der Dachfonds investiere in verschiedenen Ländern in Sachwert- und Unternehmensbeteiligungen aus den Branchen erneuerbare Energien und Infrastruktur. Im Fokus stehen institutionelle Zielfonds, die für private Anleger normalerweise nicht zugänglich sind, so BVT. Der Fonds berücksichtige ökologische und soziale Kriterien und sei nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft, heißt es weiter vom Anbieter. Vertrieben wird der AIF von der Baden-Württembergischen Bank sowie ausgewählten Sparkassen.

Alliance Bernstein sucht unterbewertete Nachhaltigkeitsvorreiter



AB Global ESG Improvers Portfolio heißt ein neuer Fonds des Investmenthauses Alliance Bernstein. Portfoliomanager Jeremy Taylor sucht unterschätzte Zulieferer für den Wandel der Wirtschaft und unterbewertete Nachhaltigkeitsvorreiter, heißt es von der Gesellschaft. Vor Fondsauflage sei die Strategie bereits mehr als zwei Jahre in einem separaten Mandat getestet worden. Ins Portfolio des nach Artikel 8 eingestuften Produktes kommen 30 bis 40 Aktien.