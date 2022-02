Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

Neuberger Berman US Large Cap Value

Neuberger Berman bietet seine etablierte US-Large-Cap-Value-Strategie Anlegern in Europa jetzt als Ucits-Fonds an. Das Management des Neuberger Berman US Large Cap Value (ISIN: IE0003JM1523) wird von den New Yorker Portfoliomanagern Eli Salzmann und David Levine geleitet. Ihnen stehen 38 Analysten zur Seite.

NB Direct Private Equity 2022 Eltif

Außerdem startet Neuberger Berman den NB Direct Private Equity 2022. Für den Fonds nutzt der Asset Manager das zweite Mal das Fondsvehikel European Long Term Investment, kurz Eltif. Die Mindestanlagesumme beträgt 25.000 Euro.

Die Fondsmanager des Eltifs setzen in der Co-Investment-Strategie vorwiegend auf Buyouts und investieren in europäische und nordamerikanische Unternehmen. Zusätzlich können sie auch Beteiligungen in Lateinamerika oder Asien beimischen. Beschränkungen bei den Branchen und Unternehmen gibt es aber nicht, die Laufzeit liegt nach dem Closing bei acht Jahren und kann um bis zu drei Jahre verlängert werden. Neuberger Berman hatte bereits im Mai 2021 einen ersten Eltif aufgelegt und damit innerhalb von sechs Monaten knapp 150 Millionen eingeworben.

21Shares Chainlink, 21Shares Terra und 21Shares Uniswap

Die Investmentgesellschaft 21Shares listet die Krypto-ETPs 21Shares Chainlink (CH100083471), 21Shares Terra (CH1145931015) und 21Shares Uniswap (CH1135202096) an den Börsen Euronext Paris und Euronext Amsterdam.

Responsible Horizons Euro Impact Bond

BNY Mellon Investment Management bringt den Responsible Horizons Euro Impact Bond (IE00BN15TZ29) auf den deutschen Markt. Fondsmanager ist Fabien Collado. Der Experte soll hauptsächlich in Euro denominierte Unternehmensanleihen anlegen.