Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. Bitte melden Sie sich daher einmal kurz an und machen einige berufliche Angaben. Geht ganz schnell und ist selbstverständlich kostenlos.

Das Fondsmanagement plant das Vermögen zu 75 Prozent in Sozial- und Nachhaltigkeitsanleihen und zu 25 Prozent in streng ausgewählte konventionelle Anleihen, die auf eine positive soziale Wirkung ausgerichtet sind anzulegen. 5 Prozent der an den Fonds gezahlten Verwaltungsgebühren werden von Axa IM an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet.



Drei neue ETFs von Global X

Global X hat drei neue ETFs gelistet. Der Global X Solar läuft auf dem Solactive Solar v2 Index und hat eine Verwaltungsgebühr von 0,50 Prozent. Der Global X Agtech & Food Innovation läuft auf dem Index Solactive AG Tech & Food Innovation v2 und besitzt eine Verwaltungsgebühr von 0,50 Prozent. Und der Global X Super Dividend läuft auf dem Solactive Global Super Dividend v2 Index, mit einer Verwaltungsgebühr von 0,45 Prozent.

Evergreen erweitert Fonds um Nachhaltigkeitsgedanken

Evergreen integriert Impact Investments in die Anlagestrategie der Publikumsfonds PDI Yin (ISIN: DE000A2PMXW3) und PDI Yang (ISIN: DE000A2PMXV5). Über ein Investment in die Mikrofinanzanleihe von Invest in Visions möchte Evergreen Schwellen- und Entwicklungsländer unterstützen.

Kepler Rent 2028 (ISIN: AT00RENT28A3)

Die Kapitalanlagegesellschaft Kepler-Fonds hat den Kepler Rent 2028 aufgelegt. Das Fondsmanagement plant, sechs Jahre lang und global in unterschiedliche Anleihen-Segmente anzulegen. Investieren möchten die Manager dabei in Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen, aber auch in Hochzinsanleihen sowie Anleihen aus Schwellenländern. Bonitäts- und Ausfallrisiken sollen durch eine breite globale Streuung reduziert werden. Die Gewichtung der Anleihen-Segmente ist der Laufzeit angepasst. In den ersten Jahren sind höher rentierende und damit risikoreichere Anleihen wesentlicher Teil im Portfolio. Zum Ende der Laufzeit hin bilden Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen guter Bonität den Schwerpunkt. Kepler empfiehlt den Fonds für Anleger mit einem Anlagehorizont bis zum Laufzeitende.