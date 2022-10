Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

DJE Alpha Global wird zu DJE Multi Asset & Trends (ISIN: LU0159549145)

Der im Jahr 2003 aufgelegte Mischfonds DJE Alpha Global wurde umbenannt in DJE Multi Asset & Trends. Investment-Philosophie, Anlagepolitik und Risikoprofil bleiben jedoch unverändert. Anleger investieren somit weiterhin in einen Themenfonds, der Trends wie etwa Demografie abdeckt. Das Fondsmanagement setzt zudem gezielt auf Aktien und mischt Anleihen bei. Eine zusätzliche Diversifikation soll durch Goldanlagen erreicht werden.

Berenberg Sentiment

Berenberg hat einen Sentiment-Fonds aufgelegt, welcher auf einem hauseigenen Big-Data-KI-Ansatz basiert. Das System hinter dem Fonds soll täglich mehrere hunderttausend globale und unstrukturierte Echtzeit-Nachrichten automatisch analysieren und daraus Handelssignale generieren. Der von Nico Baum und seinem Innovation- &-Data-Team gemanagte Fonds investiert in globale Makromärkte. Hintergrund des Produkts: Die Stimmung der Investoren sei ein entscheidender Treiber von Marktbewegungen. Sie werde durch Nachrichten aus Unternehmen, Ökonomie, Politik, Gesellschaft oder Umwelt geprägt.

Die künstliche Intelligenz von Berenberg interpretiere dann die Nachrichten nach vorher festgelegten Parametern, mittels natürlicher Sprachverarbeitung (Natural Language Processing). Anschließend sollen dann per Algorithmus Muster erkannt werden, welche in Kauf- und Verkaufssignale abgeleitet und in Investitionsentscheidungen umgesetzt werden. Das Portfolio des Berenberg Sentiment-Fonds besteht aus Währungen und Rohstoffen, insbesondere Gold und Rohöl.

Amundi MSCI SRI Pab Ucits (IE0000ZVYDH0)

Amundi baut sein Angebot an Klima-ETFs mit dem Listing des Amundi MSCI SRI Pab Ucits weiter aus. Der ETF bildet den MSCI ACWI SRI Filtered Pab Index ab. Der Index ist breit diversifiziert und umfasst mehr als 500 globale Aktien aus 23 Industrie- und 24 Schwellenländern. Ein Best-in-Class-ESG-Ansatz zielt darauf ab, dass sich pro Branche nur Unternehmen mit den höchsten ESG-Bewertungen aus dem MSCI ACWI für den Index qualifizieren. Der Index ist so konzipiert, dass er den Anforderungen der Paris-Aligned-Benchmark (Pab) Nachhaltigkeitsindizes der EU entspricht. Diese unterstützten in Übereinstimmung mit dem Pariser Abkommen das Ziel einer Netto-Null-Welt bis 2050 sowie der Begrenzung des globalen durchschnittlichen Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad.