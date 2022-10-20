Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche
Ossiam ESG Opportunity
Ossiam hat den ESG Opportunity aufgelegt. Die Strategie des Long-Short-Aktienfonds baut auf zwei von der Natixis-Tochter eigens entwickelten Auswahlverfahren auf:
- Zum einen auf der ESG Machine Learning Selection: Diese zielt darauf ab, Aktien auf der Grundlage von ESG-Kriterien auszuwählen, die einen wesentlichen Einfluss auf die finanzielle Performance haben.
- Zum anderen auf der Multi Factor Selection: Diese soll dabei helfen, Aktien mit guter Performance auszuwählen.
Ziel ist es, mittelfristig ein besseres ESG- und CO2-Profil im Vergleich zum globalen Aktienuniversum zu erreichen. Das Portfolio wird vierteljährlich neu gewichtet. Es handelt sich um ein Artikel-8-Produkt.
La Française Credit Innovation (ISIN: FR0014008UJ6)
La Française legt den La Française Credit Innovation auf. Das Fondsmanagement des globalen High-Yield-Anleihenfonds investiert in Zukunftsthemen wie: demografisches Wachstum, Urbanisierung, Klimawandel und technologische Innovationen. Der Fonds ist nach Artikel 9 klassifiziert. Das Anlageziel besteht darin, eine bessere Performance als der Bofa BB Global High Yield Index über den empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren zu haben.
Goldman Sachs Paris-Aligned Climate World Equity Ucits ETF (ISIN: IE000HPBRE54)
Das Anlageziel des Goldman Sachs Paris-Aligned Climate World Equity Ucits ETF, orientiert sich an der Performance des Solactive ISS ESG Developed Markets Paris-Aligned Benchmark USD Index. Der Index umfasst globale Industrieländeraktien und ist auf die Einhaltung der Mindestanforderungen der EU Paris-Aligned Benchmark ausgerichtet.