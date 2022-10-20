Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

Die Investmentfonds-Landschaft ändert sich, Gesellschaften bringen stetig Produkte auf den Markt. Hier sind ausgewählte Neuzugänge der Woche. Mit dabei ist ein Rentenfonds, dessen Management in Zukunftsthemen investieren möchte.

Erdloser Gemüseanbau in Dinslaken: Die Strategie eines neuen Fonds in dieser Woche setzt auf Unternehmen, die innovative Technologien im Rahmen der Urbanisierung fördern.

Ossiam ESG Opportunity

Ossiam hat den ESG Opportunity aufgelegt. Die Strategie des Long-Short-Aktienfonds baut auf zwei von der Natixis-Tochter eigens entwickelten Auswahlverfahren auf:

Zum einen auf der ESG Machine Learning Selection: Diese zielt darauf ab, Aktien auf der Grundlage von ESG-Kriterien auszuwählen, die einen wesentlichen Einfluss auf die finanzielle Performance haben.

Zum anderen auf der Multi Factor Selection: Diese soll dabei helfen, Aktien mit guter Performance auszuwählen.

Ziel ist es, mittelfristig ein besseres ESG- und CO2-Profil im Vergleich zum globalen Aktienuniversum zu erreichen. Das Portfolio wird vierteljährlich neu gewichtet. Es handelt sich um ein Artikel-8-Produkt.

La Française Credit Innovation (ISIN: FR0014008UJ6)

La Française legt den La Française Credit Innovation auf. Das Fondsmanagement des globalen High-Yield-Anleihenfonds investiert in Zukunftsthemen wie: demografisches Wachstum, Urbanisierung, Klimawandel und technologische Innovationen. Der Fonds ist nach Artikel 9 klassifiziert. Das Anlageziel besteht darin, eine bessere Performance als der Bofa BB Global High Yield Index über den empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren zu haben.

Goldman Sachs Paris-Aligned Climate World Equity Ucits ETF (ISIN: IE000HPBRE54)

Das Anlageziel des Goldman Sachs Paris-Aligned Climate World Equity Ucits ETF, orientiert sich an der Performance des Solactive ISS ESG Developed Markets Paris-Aligned Benchmark USD Index. Der Index umfasst globale Industrieländeraktien und ist auf die Einhaltung der Mindestanforderungen der EU Paris-Aligned Benchmark ausgerichtet.