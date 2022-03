Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

Csif (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue (ISIN: IE000YKE1AQ5 )

Credit Suisse Asset Management hat einen ETF auf den MSCI USA Tech 125 ESG Universal Index aufgelegt. Der Csif (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue bietet Anlegern Zugang zu US-Technologiefirmen, wobei das Fondsmanagement Unternehmen mit höheren ESG-Bewertungen stärker gewichtet und solche mit kontroversen Geschäftsaktivitäten ausschließt. Der ETF umfasst Unternehmen aus vier Themenbereichen:

Internetanwendungen

Zukunft der Mobilität

Industrielle Anwendungen

Gesundheitsinnovationen

Für den Fonds berücksichtigt werden nur die gemessen an der Marktkapitalisierung größten 125 Unternehmen. Der ETF ist an der Six Swiss Exchange, der Deutschen Börse und der Borsa Italiana gelistet.

Vier neue ETPs von Wisdom Tree

Wisdom Tree hat vier neue ETPs aufgelegt. Die neuen Produkte ermöglichen ein zweifach gehebeltes Engagement oder ein zweifaches Short-/inverses Engagement in den Stoxx Europe 600 Branchenindizes:

Reise und Freizeit

Automobile und Ersatzteile

Öl und Gas

Short-Leveraged-ETPs vervielfachen die positiven und negativen Renditen einer Anlage. Die potenziellen Erträge und Verluste aus einer gehebelten Position fallen höher aus als die aus der entsprechenden nicht gehebelten Position. Wisdom Tree empfiehlt für Short-Leveraged-ETPs eine Haltedauer von einem Tag. Das sind die neuen Produkte:

Wisdom Tree Stoxx Europe Travel & Leisure 2x Daily Leveraged (XS2427363036)

Wisdom Tree Stoxx Europe Travel & Leisure 2x Daily Short (XS2437455608)

Wisdom Tree Stoxx Europe Automobiles 2x Daily Leveraged (XS2427363895)

Wisdom Tree Stoxx Europe Oil & Gas 2x Daily Short (XS2427474023)

Die ETPs sind an der Londoner Börse, der Borsa Italiana und der Börse Xetra notiert und verfügen über Verwaltungskostensätze zwischen 0,80 Prozent und 0,85 Prozent.



Tectum Private Equity V

Flossbach von Storch hat den Vertrieb des fünften Private-Equity-Dachfonds gestartet. Den reservierten alternativen Investmentfonds (RAIF) hat Flossbach von Storch als Initiator zusammen mit Universal-Investment als alternativem Investmentfondsmanager in Luxemburg aufgelegt. >> Mehr Informationen zu dem Produkt finden Sie hier



Zwei neue ETFs von der DWS

Die DWS hat zwei ETFs aufgelegt, welche die Aktienmärkte der Eurozone und der weltweiten Industrieländer abdecken. Der Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned (IE000Y6L6LE6) und der Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned (IE000UZCJS58). Es handelt sich um zwei Artikel-9-Produkte. Daher bilden beide Solactive-ISS-ESG-Net-Zero-Pathway-Indizes ab, die eine 50-Prozent-Reduzierung der Kohlenstoffintensität im Vergleich zu einem traditionellen Marktindex anstreben.