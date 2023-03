Frisch aufgelegt Diese Fonds sind neu am Markt

Union Investment startet zwei nachhaltige Fonds

Die Fondsgesellschaft Union Investment hat zwei neue Aktienfonds auf den Markt gebracht. Der Uni Nachhaltig Aktien Wasser (ISIN: LU2572492986) investiert weltweit in Unternehmen aus der Wasserwirtschaft. Sauberes Trinkwasser sei in vielen Regionen der Welt zu einem knappen Gut geworden – ein Problem, das sich mit Klimawandel und wachsender Bevölkerung noch verstärken werde, so Portfoliomanager Felix Schröder. Investitionen in die Aufbereitung von Wasser sowie die Wasserinfrastruktur seien daher unerlässlich.

Ins Portfolio kommen laut Anbieter 60 bis 80 Firmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Wasserwirtschaft, darunter Wasseraufbereitung und Prüfung, Distribution, wassersparende Landwirtschaft sowie digitales Wassermanagement. Auch eine Nachhaltigkeitsanalyse ist Teil des Investmentprozesses. Zudem sind bestimmte Geschäftspraktiken ausgeschlossen.

Zweites Neuprodukt ist der Uni Nachhaltig Aktien Dividende (LU2572705726), der Anlegern helfen soll, Kursschwankungen auszugleichen. Investiert werde in Unternehmen mit solidem Geschäftsmodell und planbaren Erträgen, heißt es von Union Investment. Das Anlageuniversum bestehe aus etwa 2.000 Aktientiteln – 50 bis 70 schaffen es ins Portfolio. Zu den Branchen zählen etwa Gesundheit, erneuerbare Energien sowie Dienstleistung.

Auch dieser Fonds setzt auf eine Nachhaltigkeitsanalyse sowie Ausschlusskriterien. Eine regionale Beschränkung gibt es nicht. Das Portfoliomanagement kann sowohl in Unternehmen aus Industrie- als auch Schwellenländern anlegen. Anleger könnten damit auch von Wechselkursgewinnen profitieren, heißt es.

Fidelity bringt nachhaltigen Anleihe-ETF auf den Markt

Fondsanbieter Fidelity erweitert sein ETF-Angebot um den Fidelity Global Government Bond Climate Aware (IE000IF0HTJ9). Der Anleihe-ETF ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft. Nachgebildet wird der Index Solactive Paris Aware Global Government, der Staatsanleihen von Ländern mit Investment-Grade-Rating enthält. Ziel sei, dass der CO2-Fußabdruck des Index immer kleiner werde – das jährliche Dekarbonisierungsziel liege derzeit bei durchschnittlich 7 Prozent.

Neuer ETF von Han ETF investiert in Rohstoffe für die Energiewende



ETF-Spezialist Han ETF hat den Sprott Energy Transition Materials (IE000K6PPGX7) an der Deutschen Börse Xetra gelistet. Der ETF biete Anlegern Zugang zu Rohstoffen, die für die Energiewende benötigt werden, teilt der Anbieter mit. Dazu zählen Seltene Erden, Silber, Kupfer, Lithium, Nickel, Mangan, Kobalt und Graphit. Abgebildet wird der Index Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Ex-Uranium.

Da sich weltweit Regierungen zu Netto-Null-Zusagen verpflichten, sei zu erwarten, dass die Nachfrage nach diesen Rohstoffen weiter steigen werde, so Han ETF. Nach dem Sprott Uranium Miners (IE0005YK6564) ist es das zweite Produkt, das in Partnerschaft mit Sprott Asset Management aufgelegt wurde.

Dividenden-ETF von Wisdom Tree jetzt auch mit Währungsabsicherung

Der ETP-Anbieter Wisdom Tree hat eine währungsabgesicherte Variante des Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth US-Dollar (IE0007M3MLF3) aufgelegt. Anleger müssten damit keine Verluste durch Wechselkursschwankungen fürchten. Ins Portfolio kommen Dividendenzahler, die bei Gewinnwachstum, Eigenkapitalrendite und Vermögensrendite stark seien sowie eine Reihe von ESG-Kriterien erfüllen, heißt es vom Anbieter.