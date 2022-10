Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

Candriam startet Metaverse-Fonds

Candriam bringt den Candriam Equities L Meta Globe (ISIN: LU2476793240) auf den Markt. Der Fonds gehört zum SICAV Candriam Equities L, ist in Luxemburg ansässig und für den Vertrieb in Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden und Spanien zugelassen. Sein Management investiert in Unternehmen, die an der Entwicklung des Metaverse beteiligt sind.

Plutos mit neuem Schweiz-Fonds

Plutos startet den Plutos Schweiz (LU2484003152). Das Management des Fonds legt ausschließlich in Schweizer Werte an. Sein Anlageuniversum umfasst die Gesellschaften, die im SPI Small and Middle Companies Index (kurz: SPISMC) gelistet sind. Das sind ungefähr 200 Wertpapiere.

Invesco bringt Anleihe-ETF auf den Markt

Invesco startet den Invesco US Treasury Bond 10+ Year (IE000FXHG8D6). Der ETF besteht aus US-Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten und bildet den Bloomberg US Long Treasury Index ab. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden, festverzinslichen, vom US-Finanzministerium emittierten Anleihen mit einer Laufzeit von über zehn Jahren.

Van Eck startet Recycling-ETF

Van Eck listet den Van Eck Circular Economy (IE0001J5A2T9). Mit dem ETF können Anleger in Unternehmen aus der Recycling-Branche investieren. Die Gesamtkostenquote (engl.: Total Expense Ratio, kurz: TER) beträgt 0,4 Prozent pro Jahr.

Vates Invest lanciert Aktienfonds

Vates Invest lanciert den Vates Aktien Offensiv (LI1206088414). Das Management des Fonds legt weltweit in 25 bis 40 Aktien an. Aktuell besteht der Vates Aktien Offensiv laut Factsheet vor allem aus Wertpapieren aus den USA und Kanada.