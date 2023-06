Frisch aufgelegt Diese Fonds sind neu am Markt

Tabula legt Artikel-9-ETF auf

Tabula hat den Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate (ISIN: IE000BQ3SE47) aufgelegt. Der ETF ist nach Artikel 9 klassifiziert. Der Schwerpunkt des Produkts liegt auf Rentenpapieren mit höherer Bonität als klassische Hochzinsanleihen. Dabei soll eine zeitbasierte Gewichtung Kurserholungen erfassen, die normalerweise Fallen Angels – also Anleihen, die ihr ursprüngliches Rating Investment Grade verloren haben – aufweisen.

Neuer ETF auf den S&P 500 ESG Index von BNP Paribas AM

BNP Paribas Asset Management hat den Easy S&P 500 ESG (IE0004J37T45) aufgelegt. Es handelt sich um ein Artikel-8-Produkt. Der ETF bildet die Wertentwicklung des S&P 500 ESG Index nach. Schwerpunkt sind demnach 500 US-amerikanische, nach Marktkapitalisierung gewichtete Unternehmen. Ausgeschlossen werden Titel, die den ESG-Kriterien widersprechen. Der S&P 500 ESG umfasst rund 300 der 500 Bestandteile seines Mutterindex. Gemessen an seinem Mutterindex sind die größten Übergewichtungen derzeit in den Sektoren IT und zyklische Konsumgüter, während die größten Untergewichtungen in den Sektoren Energie, Versorger und Industrie zu finden sind.

Double Line bringt Fonds für festverzinsliche Wertpapiere raus

Neu auf dem Markt ist außerdem der Double Line Global Diversified Credit. Die Strategie investiert aktiv in das gesamte globale Spektrum festverzinslicher Wertpapiere, wie Unternehmens- und Staatsanleihen. Das Fondsmanagement legt dabei in Industrie- und Schwellenländer sowie in Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating an.

Neue Investmentstrategie mit Schwerpunkt Diversität

In Zusammenarbeit mit Global Affairs Canada und IDB Invest führt Blue Orchard eine neue Impact-Investing-Strategie ein. Schwerpunkt sind: Geschlechtergerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion in Lateinamerika und der Karibik. Die Strategie soll sich auf die Förderung der finanziellen Inklusion von Frauen, indigenen Gruppen, afroamerikanischen Gemeinschaften, Migranten und anderen unterversorgten Gruppen in dieser Region fokussieren. Es handelt sich um ein Artikel-9-Produkt. 100 Millionen US-Dollar kommen von öffentlichen Investoren sowie Family Offices und Pensionsfonds, das Zielvolumen beträgt 200 Millionen US-Dollar.

Hanetf legt neuen Rüstungs-ETF auf

Hanetf plant, den Future of Defence (IE000OJ5TQP4) Deutschen Börse Xetra und an der London Stock Exchange zu listen. Das Produkt bildet den EQM Future of Defence Index ab und ermöglicht es Anlegern, in globale Unternehmen zu investieren, die Einnahmen aus Verteidigungs- und Cyberverteidigungsausgaben der Nato und ihren Verbündeten erzielen. Darüber hinaus wird der ETF im Juli auch an der Borsa Italiana gelistet sein.

Neues Produkt von Finreon und Universal Investment

Finreon und Universal Investment bringen den Finreon Green Income (DE000A3D9F94) auf den Markt. Der Fonds kombiniert eine Volatilitätsstrategie mit einem Nachhaltigkeitsansatz. Er strebt regelmäßige Prämieneinkommen an, durch den Verkauf von Optionen auf nachhaltige Basiswerte, wie etwa den S&P 500 ESG Index. Gleichzeitig sollen Verlustrisiken durch einen Absicherungsmechanismus reduziert werden. Das Fondsmanagement investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Green Bonds und verwaltet die Duration systematisch, um Risiken zu kontrollieren und von Anleihemärkten zu profitieren.

Thoendl Investments öffnet sich für Kleinanleger

Thoendl Investments startet das neue ETI (Exchanged Traded Instrument) Alpha One FX an der Stuttgarter Börse, das den FX Multi Fund for Alpha One ablöst. Dadurch soll der Zugang zu alternativen Anlagen auch für Kleinanleger ermöglicht werden. Die Mindestanlagesumme schrumpft damit von 100.000 Euro, auf 1.000 Euro. Das Fondsmanagement strebt eine durchschnittliche jährliche Rendite

von über 30 Prozent an. Seit Beginn des Jahres verzeichnete das Produkt eine Wertentwicklung von 27,5 Prozent (Stand Juni 2023).