Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

Dirk Müller startet offensiven Aktienfonds

Dirk Müller lanciert den Premium Aktien Offensiv (ISIN: DE000A2PX1T5). Der Fonds besteht aus den gleichen Aktien wie der Premium Aktien Defensiv (DE000A111ZF1). Die Gewichtung kann sich jedoch je nach Aktie unterscheiden. Der Premium Aktien Offensiv eignet sich für risikobereite Investoren, die Kursverluste aushalten können. Vergleichsindex ist der MSCI World Value.

Eric Sturdza Investments bringt Long-Short-Strategie

Eric Sturdza Investments startet den Strategic Long Short (IE0005AD4Y75). Der Aktienfonds ist bisher für den Vertrieb in Irland zugelassen. Weitere Zulassungen werden Eric Sturdza Investments zufolge vorbereitet. Das Management liegt in Händen der Beratungsgesellschaft Crawford Fund Management (Crawford) unter der Leitung von Christopher L. Crawford, Scott L. Utzinger und Jonathan R. Saunders. Crawford investiert in kleine und mittelgroße Unternehmen, die inhabergeführt sind.

Ansa Capital Management lanciert internationalen Aktienfonds

Ansa Capital Management legt mit Universal Investment einen neuen Fonds mit dem Namen Ansa Global Q Equity Market Neutral (DE000A3DEB19) auf. Für den Publikumsfonds investiert das Portfoliomanagement-Team um die Gründer Andreas Sauer, Daniel Linzmeier und Maximilian Sauer international mit Long- und Short-Positionen in Aktien.

LGIM startet Nachhaltigkeits-ETFs

Legal & General Investment Management (LGIM) lanciert zwei neue ETFs, den L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned (IE000Z9UVQ99) und den L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned (IE000HLUHPT1). Beide Fonds entsprechen dem Ziel des Pariser Abkommens, die Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren und den Temperaturanstieg auf unter zwei Grad Celsius zu begrenzen. Den ETFs liegen die Indizes Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan Total Return und Foxberry Sustainability Consensus Japan Total Return zugrunde. Sie sind an der London Stock Exchange, der Deutschen Börse und der Schweizer Börse Six notiert.