Frisch aufgelegt Diese Produkte sind neu am Markt

Neuer Fonds von Thematics Asset Management

Thematics Asset Management hat ihr Angebot um den Thematics Climate Selection (ISIN: LU2532880783) erweitert. Das Fondsmanagement setzt dabei auf Unternehmen, die im Einklang mit einem maximalen Anstieg der globalen Temperaturen um 2 Grad Celsius stehen. Das Anlageuniversum des Fonds umfasst fünf thematische Schwerpunkte:

Das daraus resultierende Portfolio von 40 bis 60 Emittenten ist nach Überzeugung des Fondsmanagements gut aufgestellt, um den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Welt zu meistern.

Union Investment mit neuen Rentenlaufzeitfonds

Union Investment bietet ab sofort die Rentenlaufzeitfonds UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 und UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II an. Mit ihnen können Anleger in Unternehmensanleihen investieren. Die Laufzeit endet am 15. April 2027 beziehungsweise am 16. Juli 2029.

Der Schwerpunkt beider Fonds liegt auf Unternehmensanleihen, primär auf Papieren guter Bonität mit Investment-Grade-Rating. Ergänzend kann das Fondsmanagement bis zu 20 Prozent Hochzinsanleihen beimischen. Zudem ist es möglich, Anleihen von Emittenten aus osteuropäischen Schwellenländern zu erwerben. Für die Portfolios kommen jedoch nur Papiere infrage, deren Laufzeit spätestens mit Fälligkeit der Fonds endet.

„Die Zinserhöhungen der Notenbanken haben gute Anlagechancen am Rentenmarkt geschaffen. Das gilt insbesondere für Unternehmensanleihen, die aktuell mit einem Renditeaufschlag gegenüber Staatsanleihen handeln und so Vorteile für Anleger bieten können. Außerdem sind die Fundamentaldaten der Unternehmen weiterhin gut“, kommentiert Fondsmanager Mathias Knöspel die Auflegung.

Fonds für US-Aktien nun auch in Europa und Asien

Allianz Global Investors legt eine Strategie von Voya Investment Management im UCITS-Mantel auf. Damit bietet der Asset Manager nun den Allianz US Large Cap Value auch Kunden in Europa und Asien an. Der Fonds setzt auf US-Aktien, der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung.

Swisscanto-Fonds bekommt neuen Namen und wird nachhaltig

Swisscanto bietet mit dem Bond Fund Sustainable Global Aggregate einen neuen Nachhaltigkeitsfonds. „Der Fonds entspringt aus einer Umbenennung des bisherigen Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International (LU0081697723). Einher geht damit die Umstellung der Anlagepolitik auf einen Nachhaltigkeitsansatz, der mehr und strengere Kriterien aufweist“, so Karsten Marzinzik von Swisscanto Asset Management International.

Durch die Neuausrichtung handelt es sich nun um ein Artikel-9-Produkt.

Zwei neue Anleihen-ETFs

BNP Paribas Asset Management legt zwei neue Anleihen-ETFs auf, die nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft sind:

Der Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration ist eine Strategie mit Anleihen ultrakurzer Laufzeit. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI Index nach. Dabei handelt es sich um einen Investment-Grade-Anleihenindex mit rund 400 Bestandteilen und einer durchschnittlichen Duration von 0,7 Jahren.

Der Easy USD Corp Bond SRI Fossil Free setzt auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen. Er ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index nachbildet. Dabei handelt es sich um einen Investment-Grade-Anleihenindex mit rund 3.400 Bestandteilen und einer durchschnittlichen Laufzeit von 6,8 Jahren.

Baron Capital legt Fonds für Wachstumsaktien auf

Baron Capital hat die Auflegung des US All Cap Focused Growth angekündigt. Die Strategie setzt auf US-amerikanische Wachstumsaktien. Jedes Unternehmen, das für eine Investition in Betracht gezogen wird, muss vier Investitionskriterien von Baron Capital erfüllen:

Eine überdurchschnittliche Wachstumschance,

beeindruckende und dauerhafte Wettbewerbsvorteile,

ein außergewöhnliches und bewährtes Managementteam und

eine Bewertung, die die Chance bietet, dass sich eine Investition innerhalb von fünf bis sechs Jahren verdoppelt.

Fidelity mit mehreren Artikel-9-Fonds

Fidelity hat ihr Rahmenwerk für nachhaltiges Investieren weiterentwickelt und so einige Fonds nach Artikel 9 eingestuft. Die wesentliche Anforderung an Artikel-9-Fonds besteht darin, das Fondsvermögen ausschließlich in nachhaltige Investitionen zu stecken. Um dies zu belegen, müssen die Emittenten laut des Vermögensverwalters:

Entweder mindestens 50 Prozent ihrer Einnahmen aus Aktivitäten erzielen, die ökologischen oder sozialen Zielen dienen, gemäß EU-Taxonomie und/oder unserem Sustainable Development Goals (SDG)-Modell,

oder eine klare Strategie zur Dekarbonisierung in Richtung Netto-Null verfolgen, die mit dem 1,5-Grad-Ziel bei der globalen Erderwärmung oder dem Fidelity-Klima-Rating übereinstimmt.

Folgende Fidelity-Fonds sind nun nach Artikel 9 klassifiziert:

La Française Systematic Asset Management stuft Fonds nach Artikel 8 ein

La Française Systematic Asset Management hat ihren globalen Dachfonds ETF Portfolio Global (ISIN: DE000A0MKQK7), als Artikel-8-Fonds nach der Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der aktiv gemanagte Dachfonds investiert überwiegend in ETFs. Das Zielportfolio besteht in der Regel aus 15 bis 20 ETFs.