Frisch aufgelegt Neue Produkte für europäische Aktien, Ethereum und Greenbonds

Gefallene Engel als Anlagechance

Der niederländische Vermögensverwalter Vaneck hat zum 1. September den Vaneck US-Fallen Angel High Yield Bond (ISIN: IE000J6CHW80) aufgelegt. Der ETF bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, die ursprünglich mit Investment-Grade-Status emittiert wurden und anschließend in den High-Yield-Bereich herabgestuft wurden. Die Anleihen müssen auf US-Dollar lauten und auf dem US-Inlandsmarkt begeben worden sein, können aber sowohl von US-Emittenten als auch von Nicht-US-Emittenten aus Industrieländern stammen.

Mit seiner Fallen-Angel-Strategie investiert der ETF in Sektoren, in denen es häufig zu Herabstufungen kommt. In der Vergangenheit war dies beispielsweise 2008 im Bankensektor oder 2016 im Energiesektor der Fall. Verglichen mit dem breiten High-Yield-Spektrum weisen die Fallen Angels trotz dieser Downgrades häufig eine höhere Kreditqualität mit einem höheren Anteil an BB-Anleihen auf.

Wisdomtree ermöglicht Staking in Ethereum-ETP

Wisdomtree hat für sein physisch unterlegtes ETP (Exchange Traded Product) WisdomTree Physical Ethereum (ETHW, ISIN: GB00BJYDH394) die Möglichkeit geschaffen, sich am Staking zu beteiligen. Das Produkt hat eine Gesamtkostenquote von 0,95 Prozent. Mit dem ETP wird Anlegern der Zugang zu Ether ermöglicht, ohne dass sie die Kryptowährung direkt halten, private Zugangsschlüssel speichern oder in irgendeiner Weise mit der Blockchain oder der digitalen Währungsinfrastruktur interagieren müssen.

Worum geht es beim Staking?

Beim Staking handelt es sich um eine Methode, bei der Ether - der native Coin des Ethereum-Netzwerks – an einen Validator-Knoten delegiert wird. Auf diese Weise werden neue Transaktionseinträge in der Blockchain von Ethereum validiert, während gleichzeitig die Sicherheit des Netzwerks gewährleistet wird. Für das Staking von Ether und die Unterstützung der Netzwerkfunktionalität durch die Validierung von Transaktionen erhalten Investoren eine Staking-Vergütung, die vom Netzwerk bezahlt wird.

Oddo BHF schickt grünen Rentenfonds ins Rennen

Oddo BHF Asset Management geht mit dem Oddo BHF Global Target Green 2028 an den Start. Für die Gesellschaft ist es der erste Laufzeitfonds für Investment-Grade-Anleihen mit Fokus auf globale grüne, soziale und nachhaltige Anleihen. Der Rentenfonds will damit einen positiven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz sowie zur sozialen Entwicklung zu leisten. Er ist einer der ersten Rentenfonds in Europa, der gemäß der EU-Verordnung über die Offenlegung von Nachhaltigkeitsdaten als Artikel-9-Produkt eingestuft wurde.

Die Titelauswahl erfolgt auf der Grundlage eines bewährten Investmentprozesses, der fundamentale Kreditanalysen mit einer eingehenden Prüfung der „grünen“ und sozialen Merkmale jeder Emission sowie einem aktiven und konsequenten Risikomanagement kombiniert.

Der Fonds verfolgt einen Buy-and-Maintain-Ansatz. Das heißt, er kauft Anleihen und hält sie bis zur Fälligkeit, behält sich aber vor, im Interesse der Anleger umzuschichten. Die Laufzeit der ausgewählten Anleihen endet maximal sechs Monate nach dem 31. Dezember 2028. „Grüne Anleihen, eine stark wachsende Anlageklasse, ermöglichen es mit ihrem ausgewogenen Profil Emittenten auf ideale Weise, spezifische Projekte zu identifizieren, in die Anleger gezielt ihr Kapital lenken können“, so Eugen Biller, Fondsmanager bei Oddo BHF Asset Management.



Immobilienfonds beachtet fortan ökologische Merkmale

Mit Wirkung zum 17. August 2023 wurde der offene Immobilien-Publikumsfonds Fokus Wohnen Deutschland als Fonds nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Industria als Initiator und Asset Manager und Intreal als Service-KVG haben gemeinsam ökologische Fondsmerkmale definiert. Unter anderem müssen mindestens 60 Prozent der Fondsimmobilien - gemessen am Verkehrswert - energieeffiziente Immobilien sein. Energieeffizient ist ein Gebäude, wenn es mindestens die Energieausweisklasse B oder ein gleichwertiges Energieeffizienzniveau erreicht.

Arnaud Ahlborn, Geschäftsführer der Industria, kommentiert: „Die Einstufung als Artikel-8-Fonds hat sich im Bereich der Publikumsfonds als Standard etabliert. Wir freuen uns daher sehr, dass auch unser Fonds die Kriterien erfüllt. Gemäß unserer Fondsstrategie kaufen wir bereits seit Jahren überwiegend Neubauwohnungen, die sich in der Regel durch eine gute Energieeffizienz auszeichnen.“

Schottische BNY-Tochter legt Fonds für europäische Aktien auf

BNY Mellon Investment Management hat mit dem BNY Mellon Long-Term European Equity Fund (ISIN: IE000JV6L0B5) ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Der Fonds wird von Walter Scott & Partners Limited, einer auf Aktien spezialisierten Tochtergesellschaft von BNY Mellon, beraten. Die Strategie kombiniert die 30-jährige institutionelle Expertise von Walter Scott in europäischen Aktien mit dem Investmentprozess des 1,4 Milliarden Euro schweren BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund.

Der Artikel-8-Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in europäische Qualitätsunternehmen unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren an. Das Portfolio wird vom erfahrenen 20-köpfigen Investmentteam von Walter Scott verwaltet. „Mehr denn je ist ein kritischer Ansatz bei der Aktienauswahl erforderlich, um qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen effektiv zu identifizieren“, erläutert Roy Leckie, Executive Director bei Walter Scott, die Investmentphilosophie. Die fundamentale, unternehmenseigene Analyse zeige, dass Europa nach wie vor ein Jagdrevier für Qualitätsunternehmen sei. „Mit dieser Strategie wollen wir Anlegern Zugang zu den besten Aktien verschaffen, die Europa zu bieten hat“, so Leckie. Die laufenden Kosten gibt die Gesellschaft mit 1,1 Prozent an.

BlackRock erweitert seine iBonds-ETF-Palette

Die Eigenschaften klassischer Anleihen lassen sich in einem Fondsmantel nur schwer abbilden, da herkömmliche Rentenfonds kein Enddatum haben. Stattdessen investieren sie kontinuierlich in neue Anleihen mit einer im Voraus festgelegten Laufzeit von beispielsweise drei bis fünf Jahren. Läuft eine Anleihe aus, wird der Nennwert reinvestiert. Auf diese Weise entsteht ein konstantes Laufzeitband, in dem Anleger von der Entwicklung des Anleihemarktes profitieren – nicht aber von einem konkreten Datum.

Hier setzen die neuen iBonds von Blackrock an. Der Vermögensverwalter hat kürzlich unter seiner Marke iShares europaweit die ersten Laufzeit-ETFs mit Zugang zu Unternehmensanleihen vorgestellt und legt nun mit fünf weiteren iBonds nach. Die neuen ETFs bieten zwei definierte Fälligkeiten im Dezember 2025 und Dezember 2027.

Die neuen iBonds im Überblick: