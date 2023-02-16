Produktnews der Woche Diese Fonds sind neu am Markt

Fondsgesellschaften bringen ständig Produkte auf den Markt. Wir präsentieren die Neuzugänge wöchentlich im Überblick. Mit dabei sind dieses Mal zwei neue ESG-Fonds und Start-up-Investor Frank Thelen mit seinen neuen Produkten.

Alliance Bernstein legt Diversitäts-Fonds auf

Der neue Fonds von Alliance Bernstein Diversity Champions Equity Portfolio (ISIN: LU2551838423) legt den Schwerpunkt auf soziale Aspekte. Das Portfolio des Artikel-9-Fonds setze damit auf globale Unternehmen, die sich für menschenwürdige Arbeit, Wirtschaftswachstum und den Abbau von Ungleichheiten einsetzen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Damit möchte das Fondsmanagement Firmen herausfiltern, in denen eine motivierte und vielfältige Belegschaft Innovation und Erfolg vorantreiben. Die Vorteile, die sich der Anbieter davon verspricht: Eine höhere Mitarbeiterbindung, niedrigere Fluktuationsraten sowie eine bessere Zusammenarbeit innerhalb der Belegschaft – und damit ein gutes Wirtschaftswachstum.

Flossbach von Storch startet Laufzeitfonds

Mit dem Flossbach von Storch Laufzeitfonds 2027 (LU2571806970) erweitert das Kölner Fondshaus sein Angebot um eine neue Produktkategorie. Der Fonds mit einer Laufzeit von vier Jahren setze auf Anleihen von soliden Unternehmen, Pfandbriefe und Staatsanleihen, heißt es vom Anbieter. Die Laufzeit des nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuften Rentenfonds ist auf vier Jahre befristet, allerdings sei eine frühere Rückzahlung möglich. Erreiche der Fonds die erwartete, kumulierte Wertentwicklung für vier Jahre bereits nach Ende des dritten Jahres, werde das Geld vorzeitig ausgezahlt. Damit falle die annualisierte Rendite entsprechend höher aus. Fondsmanager Patryk Jessen sowie das Anleihe-Team von Flossbach von Storch wollen Wiederanlage und Kursrisiko aktiv steuern und gering halten. Das Portfoliomanagement konzentriere sich auf Anleihen, „deren Restlaufzeit in der Nähe der Laufzeit des Fonds liegt“, heißt es.

>> Mehr dazu gibt es hier

Universal Investment legt ESG-Fonds auf

Universal Investment hat den Securities Sustainable (LU2564817075) in Europa als Teilfonds des Umbrella-Fonds UI I aufgelegt. Damit geht der Vermögensverwalter eine Partnerschaft mit dem australischen Asset Manager Pella Funds Management ein. Das Portfolio des Aktienfonds konzentriere sich auf drei Ziele: Outperformance, geringere Volatilität und bessere Nachhaltigkeit im Vergleich zur Benchmark, heißt es vom Anbieter. Um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, kombiniere Pella ESG-Anforderungen mit einer Negativ-Analyse und Zielen für die CO2-Intensität. Dafür nutze das Unternehmen eigene und externe Recherchen.

Start-up-Investor Frank Thelen legt zwei neue Fonds auf

Der Start-up-Investor und TV-Juror Frank Thelen startet mit 10xDNA Capital Partners gleich zwei neue Fonds: den 10xDNA – Small & Mid Cap Technologies und den 10xDNA – Disruptive Technologies ex Crypto.

10xDNA – Small & Mid Cap Technologies



Der 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies (DE000DNA10M6) soll Anlegern Zugang zu kleineren Unternehmen bieten, den sogenannten Small und Mid Caps. Diese geraten seltener in den Fokus der „traditionellen Finanzmarktakteure“ und weisen erfahrungsgemäß „höhere Ineffizienzen auf“, erklärt das Unternehmen. Mit dem Small & Mid Cap Technologies werde man sich auf Firmen mit deutlich geringerer Marktkapitalisierung konzentrieren. Unternehmen, die exklusiv im Nebenwerte-Fonds stecken, sind unter anderem Velo3D, Meyer Burger Technology oder Renew Global Energy. Laut Webseite investiert man jedoch auch in zahlreiche Unternehmen, die anonym bleiben wollen. Frank Thelen selbst rät interessierten Anlegern zu einem langen Anlagehorizont und warnt vor einer „erhöhten Volatilität“.

10xDNA – Disruptive Technologies ex Crypto

Beim 10xDNA – Disruptive Technologies ex Crypto (DE000DNA10R5) handelt es sich um eine Abwandlung des Haupt-Fonds 10xDNA – Disruptive Technologies, der im September 2021 aufgelegt wurde: Das Portfolio ist weitgehend identisch, enthält jedoch keine Investitionen in Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether und auch keine Anteile von Firmen der Krypto-Ökonomie. Zum Ausgleich werden einige andere Positionen stärker gewichtet.

>> Was Frank Thelen sonst noch plant, erfährst du hier