Frisch aufgelegt Diese Fonds sind neu am Markt

Invesco lanciert Anleihen-ETF

Invesco Asset Management startet den Invesco Government and Related Green Transition (ISIN: IE0007BT2BH8). Der ETF besteht aus europäischen Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Invesco stuft ihn nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung ein.

Der Invesco Government and Related Green Transition ist auf Xetra und an der Borsa Italiana notiert. Anleger erhalten vierteljährliche Ausschüttungen und zahlen eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 0,15 Prozent pro Jahr.

Gary Buxton, Leiter ETFs und Indexstrategien in der EMEA-Region bei Invesco, kommentiert die Fondsauflegung: „Regierungen spielen eine immer wichtigere Rolle bei der Bewältigung sozialer und ökologischer Herausforderungen. Durch die Ausgabe von Staatsanleihen und Anleihen regierungsnaher Behörden werden wichtige Projekte in Bereichen wie erneuerbare Energien, grüne Gebäude, Wasser- und Abfallwirtschaft und sauberer Verkehr finanziert. Wir sind davon überzeugt, dass sich der Markt für grüne Anleihen weiterentwickelt.“

ETC Group bringt Krypto-ETP

Die ETC Group notiert das ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DE000A3G3ZL3) auf Xetra. Das Anlageprodukt soll Investoren Zugang zu Kryptowährungen verschaffen. Es bildet den MSCI Global Digital Assets Top 20 Capped Index ab und folgt damit der Wertentwicklung der Top-20-Kryptowerte. Das ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP ist in Euro und US-Dollar auf Xetra handelbar.

Sienna Venture Capital startet Fonds für Wagniskapital

Sienna Venture Capital bringt den Sienna Startup Nation auf den Markt. Der Fonds für Wagniskapital wird von einem Team um Isabelle Amiel-Azoulai, Gründerin von Sienna Venture Capital, verwaltet. Amiel-Azoulai und ihr Team legen vorwiegend in israelische Tech-Start-ups an.