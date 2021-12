Neue Fonds, neue Garantien, neue Rente: Moneymaxx verbessert Discover-Policen

Kernelement aller Discover-Produkte bleibt die Kapitalanlage in Einzelfonds aller Anlageklassen oder in gemanagte Fondskörbe. Bei den Einzelfonds hat der Anbieter nachgerüstet. Fünf Fonds aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Vermögensverwaltung und Rohstoffe hat Moneymaxx in die Palette mit aufgenommen. Die Fonds im Einzelnen:



Aktienfonds

-Sarasin OekoSar Equity (LU0229773345)

-Sparinvest Ethical Global Value (LU0362355355)



Mischfonds

-Sarasin OekoSarPortfolio (LU0058892943)

-FMM-Fonds (DE0008478116)



Branchen / Themenfonds

- Hansagold (DE000A0RHG75)



Bei den Discover-Hybridtarifen gibt es für Kunden ab 2012 eine neue Garantie-Variante. Die Option Garantie Plus erhöht die Garantiesumme je nach Wertentwicklung über die gesamte Laufzeit.



Eine weitere Produktneuheit ist die sogenannte Investitionsoptimierung für Einmalanlagen und Zuzahlungen. Um den Cost-Average-Effekt zu nutzen, wird der Betrag in einem Depotfonds geparkt und über einen Zeitraum von bis zu sechzig Monaten nach und nach in die gewünschten Fondskörbe eingezahlt.



Höhere Rente bei Pflegebedürftigkeit



Für die Rentenphase gibt es jetzt die erhöhte Rente bei Pflegebedürftigkeit. Sie kann beantragt werden, wenn der Versicherte zu Rentenbeginn pflegebedürftig ist. Ein 64-jähriger Mann beispielsweise würde dann lebenslang mehr als das Zweifache seiner regulären Leibrente erhalten. Alle Discover-Verträge enthalten zudem eine Pflegeoption, die dem Kunden nach der Ansparphase den Abschluss einer Pflegerente ohne Gesundheitsfragen ermöglicht – jetzt auch gegen laufende Beitragszahlung.