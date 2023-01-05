Produktnews der Woche Diese Fonds sind neu am Markt

Fondsgesellschaften bringen stetig Produkte auf den Markt. Wir präsentieren die Neuzugänge wöchentlich im Überblick. Mit dabei sind diesmal zwei Fonds, deren Management auf asiatische Aktien setzt.

Markt in Hội An an der Küste von Vietnam: Zwei neue Fonds haben einen Asien-Fokus.

Nordea Asset Management bringt Anleihenfonds

Nordea Asset Management bringt den Nordea 1 Global Social Bond (ISIN: LU2555222566) auf den Markt. Die Anlagegesellschaft stuft den Fonds nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung ein. Portfoliomanager sind Thede Rüst und Anton Nykvist. Die Männer sollen international in Anleihen von Unternehmen investieren, die soziale und ökologische Ziele verfolgen.

Rüst sagt über den Nordea 1 Global Social Bond: „Die Anleihemärkte spielen eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung von Projekten, die für eine nachhaltige und gerechtere Zukunft entscheidend sind. Die Lösung konzentriert sich auf das S in ESG, das zunehmend in den Fokus der Anleger rückt. Wir können eine nachhaltige Welt nicht erreichen, ohne die drängenden sozialen Probleme der heutigen Gesellschaft anzugehen.”

Neuer Asienfonds von Pictet Asset Management

Pictet Asset Management startet den Pictet Total Return-Lotus (LU2549859887). Portfoliomanager des asiatischen Aktienfonds ist unter anderem Jon Withaar.

Withaar sagt über Asien als Anlageregion: „Der Kontinent ist aufgrund seiner Größe sowie seiner vielfältigen Chancen eine hervorragende Quelle, um Alpha zu generieren. Da jedoch Chancen und Risiken oft Hand in Hand gehen, verfolgen wir einen breit diversifizierten und vorsichtigen Anlageansatz.”

Hansainvest startet Lotus Asia Selection

Der Asset Manager Hansainvest bringt den Lotus Asia Selection (DE000A3E3YH6) auf den Markt. Fondsmanager ist Huy Nguyen. Der Mann legt in Aktien aus der asiatisch-pazifischen Region an. Nguyen gewann im vergangenen Jahr mit der Lotus-Asia-Selection-Strategie die dritte Staffel der Future Fundstars.