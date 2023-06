Frisch aufgelegt Diese Fonds und ETFs sind neu am Markt

Federated Hermes bringt neuen Geldmarktfonds auf den Markt

Der US-amerikanische Vermögensverwalter Federated Hermes mit Sitz in Pittsburgh, Pennsylvania, hat den Federated Hermes Short-Term Euro Prime Fund aufgelegt. Der Fonds ist die erste auf Euro lautende Geldmarktlösung von Federated Hermes und erweitert das Währungsangebot des Asset Managers auf seiner globalen Liquiditätsplattform mit einem Volumen von 505,8 Milliarden US-Dollar. Der Fonds ergänzt die Geldmarktpalette der Gesellschaft und tritt neben den Short-Term US-Dollar Prime Fund (ISIN: IE0002942237) sowie den Short-Term Sterling Prime Fund.

Als Grund für die Neuauflage nennt Federated Hermes die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank, die in den letzten Monaten die Nachfrage der Anleger nach dieser Anlageklasse wieder angekurbelt haben, nachdem die Zinsen jahrelang nahe bei Null lagen. Das Produkt biete Vermögensverwaltern, die einen täglichen Bedarf an Liquidität in Euro haben, die Möglichkeit, ein besseres Renditeprofil für ihre Bankeinlagen zu erzielen.

Der Fonds wird von Gary Skedge und Joanne Bartell gemeinsam verwaltet. Beide sind sehr erfahrene Portfoliomanager mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz. Der Fonds steht zunächst Anlegern in Deutschland, Finnland, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, Portugal, Spanien und dem Vereinigten Königreich zur Verfügung.

Wisdom Tree legt ETF für erneuerbare Energien auf

Der New Yorker Vermögensverwalter Wisdom Tree erweitert seine Palette an thematischen ETFs um den Wisdom Tree Renewable Energy ETF (ISIN: IE000P3D0W60). Der zugrunde liegende Wisdom Tree Renewable Energy Index soll die Wertentwicklung globaler Unternehmen abbilden, die in der Wertschöpfungskette erneuerbarer Energien im Rahmen der Megatrends Elektrifizierung und Dekarbonisierung tätig sind und die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance) von Wisdom Tree erfüllen. Für das Research ist Wisdom Tree eine Partnerschaft mit Wood Mackenzie eingegangen, einem führenden Research- und Beratungsunternehmen im Bereich der Energiewende.

Der Index ist so konzipiert, dass er sich mit den rasch fortschreitenden technologischen Entwicklungen und Dekarbonisierungslösungen weiterentwickelt, die eingesetzt werden, um bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Voraussetzung für die Aufnahme in den Index ist die Beteiligung an einem oder mehreren der folgenden Stufen der Wertschöpfungskette:

Wisdom Tree Renewable Energy: © Wisdom Tree

Der Index ist auf Pure-Play-Unternehmen ausgerichtet und stützt sich dabei auf den Umsatz, den die Unternehmen mit dem Thema erzielen. Er wird zweimal im Jahr neu gewichtet.

Neue Prämienstrategie von FAM

Die Frankfurter Fondsboutique FAM Frankfurt Asset Management erweitert ihre Fondspalette und legt mit dem FAM Convex Opportunities (ISIN: DE000A3E3Z29) eine neue Strategie auf. Wie das Online-Portal Fundview berichtet, soll die Strategie einen kapitaleffizienten Tail-Risk-Hedge bieten, da das in die Strategie investierte und damit gebundene Kapital in positiven Märkten einen deutlichen Renditebeitrag für das Gesamtportfolio liefert. Somit seien die Opportunitätskosten im Vergleich zu Aktienanlagen sehr gering. Das Risiko, das der FAM Convex Opportunities dafür bewusst eingeht, ist ein Wertverlust in einem mittleren Aktiencrash. Die Strategie wird am 12. Juni mit einem Volumen von 15 bis 20 Millionen Euro Assets aufgelegt.

Neuer Laufzeit-Rentenfonds von BNP Paribas

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Mit dem BNP Paribas Obliselect Euro Dec 2028 (ISIN: FR001400GE44) bringt BNP Paribas Asset Management einen neuen Laufzeit-Rentenfonds auf den Markt. Der Fonds hat eine feste Laufzeit von 5 Jahren und 6 Monaten mit einer zu Beginn weitgehend feststehenden Rendite. Das Portfolio ist so strukturiert, dass es kaum auf künftige Zinsänderungen reagiert.

Mit dem Fonds strebt das Management eine Nettorendite von 3 bis 5 Prozent pro Jahr an, abhängig von den aktuellen Marktbedingungen und nach Abzug der Verwaltungsgebühren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert Portfoliomanager Aziz Hellal überwiegend in auf Euro lautende Anleihen aus Industrieländern mit Investment Grade Rating, also Schuldverschreibungen mit hoher Bonität.

Ein Teil des Portfolios kann auch in hochverzinsliche Anleihen, sogenannte High Yield Bonds, investiert werden. Darüber hinaus können bis zu maximal 50 Prozent Derivate von erstklassigen Emittenten eingesetzt werden. Zu Beginn der Laufzeit wählt das Team die Wertpapiere mit dem besten Rendite-Risiko-Profil für das Portfolio aus. Dabei berücksichtigen die Portfoliomanager auch Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien (ESG). BNP Paribas hat seit dem Jahr 2010 haben bereits mehr als 20 Fonds mit Laufzeitbegrenzung auf den Weg gebracht.

Blackrock legt neuen aktiven Transition Fund für den Rohstoffsektor auf

Mit der Auflegung des BGF Brown to Green Materials Fund (ISIN: LU2600820190) will der Vermögensverwalter ein Engagement in Materialien ermöglichen, die für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Weltwirtschaft entscheidend sind. Dabei sollen die Chancen genutzt werden, die sich aus der Dekarbonisierung der Materialversorgung ergeben.

Das Rohstoff-Team von BlackRock geht davon aus, dass die Nachfrage nach Materialien für die Energiewende schneller wachsen wird als in der Vergangenheit. Grund dafür ist der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Weltwirtschaft. Der Materialsektor ist heute für mehr als 17 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Viele Unternehmen konzentrieren sich deshalb auf die Dekarbonisierung der Materialversorgung, die für den Übergang entscheidend ist.

Der neu aufgelegte Artikel-8-Fonds besteht aus einem konzentrierten Portfolio von 30 bis 60 globalen Unternehmen, die das gesamte Spektrum der Marktkapitalisierung abdecken. Der Fonds wird von Evy Hambro, Olivia Markham und Hannah Johnson verwaltet, die auch den 6,5 Milliarden US-Dollar schweren BGF World Mining Fund verwalten.

Mediolanum International Funds mit drei neuen Fonds

Mediolanum, die europäische Vermögensverwaltungsplattform der Mediolanum Banking Group, lanciert drei neue aktiv verwaltete Multi-Manager-Fonds: den Artikel-9-Fonds Mediolanum Best Brands Future Sustainable Nutrition, den Mediolanum Best Brands Global Equity Styles Selection und den Mediolanum Best Brands India Opportunities.

Der Mediolanum Best Brands Future Sustainable Nutrition (ISIN: IE000ODBVC71) in Unternehmen, die beim Übergang zu einer nachhaltigeren Lebensmittelwertschöpfungskette von der Produktion über die Verarbeitung bis hin zum Vertrieb und Konsum eine wichtige Rolle spielen. Die wachsende Weltbevölkerung habe erhebliche Auswirkungen auf den Ressourcenverbrauch in der Landwirtschaft und die Nahrungsmittelproduktion, betont der Assetmanager. Der Artikel-9 Fonds wird nach einem Multi-Manager-Ansatz verwaltet. Pictet und Blackrock wurden aufgrund ihrer Erfolgsbilanz bei der Verwaltung ähnlicher Strategien mit einem starken ESG-Investmentprozess ausgewählt.

Der Mediolanum Best Brands India Opportunities (ISIN: IE000K6M66I3) ist ein Aktienfonds mit geografischem Schwerpunkt Indien. Er strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in die derzeit am schnellsten wachsende Volkswirtschaft der Welt an, die aufgrund ihrer demografischen und makroökonomischen Trends Anleger aus der ganzen Welt anzieht. Das Portfolio des Fonds wird Unternehmen aller Größen umfassen, die langfristig zu den Gewinnern des wachsenden Binnenmarkts gehören werden. Der Fonds wird nach einem Multi-Manager-Ansatz verwaltet. Zu den ersten Managern, die aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung mit Investitionen in Indien ausgewählt wurden, gehören Goldman Sachs, Nordea und 360 One.

Der Mediolanum Best Brands Global Equity Styles Selection (ISIN: IE000TCXNA99) ist ein globaler Aktienfonds, der zu gleichen Teilen in Wachstums-, Qualitäts- und Value-Strategien investiert. Die Fondsmanager verfolgen unterschiedliche, sich ergänzende Anlageprozesse und wurden aufgrund ihrer starken Erfolgsbilanz ausgewählt, die sich in einer konsistenten, langfristigen Outperformance widerspiegelt: Artisan Partners und Axiom Investors sind für den Growth-Teil des Fonds verantwortlich, Pzena und Sanders Capital für den Value-Teil und Guardcap und Pinestone für den Quality-Teil.

21Shares bringt erstes ETP mit exklusivem Zugang zum Lido DAO auf den Markt

21Shares AG, der weltweit größte Emittent von börsengehandelten Kryptowährungsprodukten (ETPs), gibt die Einführung des 21Shares Lido DAO ETP (Tickersymbol: LIDO BW) bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Der ETP biete Investoren ein einzigartiges Engagement in Lido, der marktführenden Liquid Staking-Lösung für verschiedene Proof-of-Stake (PoS) Blockchains, darunter Ethereum, Polygon und Solana. Lido ist eine dezentrale autonome Organisation (DAO), die dezentral und im Konsens mit ihren Teilnehmern verwaltet wird.

Staking ist ein Prozess, bei dem Inhaber von Kryptoassets eine zinsähnliche Belohnung erhalten, indem sie ihre Coins in Krypto-Wallets für einen bestimmten Zeitraum sperren und sie anderen zur Validierung von Transaktionen im Netzwerk oder als Liquiditätsquelle zur Verfügung stellen – ein Konzept, das Sicherheit und Effizienz für Netzwerke verspricht. Nach der Sperrung können die Kryptoassets normalerweise nicht mehr bewegt oder gehandelt werden. Der Liquid Staking-Mechanismus von Lido ändert dies und macht gestackte Assets wieder liquide.

„Der 21Shares Lido DAO ETP wurde entwickelt, um Anlegern die Möglichkeit zu geben, in Liquid Staking, einem der am schnellsten wachsenden Segmente im Bereich der digitalen Vermögenswerte, zu investieren“, Betont Arthur Krause, Direktor für ETP-Produkte bei 21Shares.

Allianz Global Investors bringt SDG-Aktienfonds auf den Markt

Allianz Global Investors hat den Allianz SDG Global Equity Fonds aufgelegt und erweitert damit sein umfassendes Angebot an nachhaltigen Produkten. Der neue Fonds investiert breit diversifiziert in globale Aktien (circa 150 bis 250 Titel) mit Fokus auf Unternehmen, die eines oder mehrere der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen unterstützen.

Diese wurden 2015 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen festgelegt und von allen 193 Mitgliedsstaaten angenommen. Sie umfassen 17 globale Ziele, mit denen die dringendsten sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen der Welt angegangen werden sollen. Der neue Fonds wird von Patrick Voßkamp, Yusong Huang und Jennifer Nerlich aus dem Team für nachhaltige Investments im Bereich Systematic Equity von Allianz GI gemanagt.