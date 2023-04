Frisch aufgelegt Diese Fonds sind neu am Markt

Zwei neue ETFs von Vaneck

Vaneck listet zwei neue ETFs. Der Vaneck Defense (ISIN: IE000YYE6WK5) legt seinen Schwerpunkt auf Unternehmen, die in der Verteidigungsindustrie tätig sind. „Die Verteidigungsbranche ist in Europa ein sensibles Thema“, so Martijn Rozemuller, Chef bei Vaneck Europa. Viele Regierungen westeuropäischer Länder, die in der Vergangenheit immer wieder das Zwei-Prozent-Ziel der Nato für Militärausgaben verfehlt haben, hätten nun angekündigt, erhebliche Investitionen in die Verteidigungsinfrastruktur und -bestände vorzunehmen und die Zielmarke von 2 Prozent künftig einzuhalten. „Unternehmen aus der Sicherheits- und Rüstungsindustrie könnten von dieser Entwicklung in den kommenden Jahren profitieren“, erklärt Rozemuller weiter.

Der ETF soll die Mehrheit des Umsatzes mit Produkten oder Dienstleistungen im Bereich der Verteidigung machen, dazu gehört unter anderem: Verteidigungsausrüstung, Luft- und Raumfahrttechnik, Kommunikationssysteme und -dienstleistungen, Satellitentechnik und Cybersicherheitssoftware. Der Artikel-6-Fonds folgt damit dem Market Vector Global Defense Industry Index.

Mit dem Vaneck Oil Services (IE000NXF88S1) können Anleger dagegen in US-Unternehmen aus dem Bereich der Erdölförderung investieren. „Aufgrund höherer Rohstoffpreise und Versorgungsengpässen erleben Investitionen in fossile Brennstoffe ein Comeback“, erklärt Rozemuller. Der ETF soll in Unternehmen anlegen, die die Mehrheit ihres Umsatzes im Bereich der Ölbohrung machen oder Ausrüstung beziehungsweise Dienstleistungen hierfür bereitstellen. Dazu folgt der ETF dem Market Vector US Listed Oil Services 10 Prozent Capped Index, der die 25 größten und liquidesten Unternehmen aus diesem Wirtschaftsbereich abbilden soll, die in den USA gelistet sind. Durch diesen Index sind die Anteile am ETF gedeckelt, sodass keine Firma mehr als 10 Prozent der Fondsgewichtung ausmacht.

>> Wie du vom Comeback der Old Economy profitieren kannst, erfährst du hier

21 Shares startet neuen ETP

Der 21 Shares Stacks Staking ETP (CH1258969042) verfolgt die Wertentwicklung von Stacks, einem Krypto-Asset-Protokoll, welches laut dem Anbieter das Potenzial des Bitcoins als Infrastruktur für intelligente Verträge und dezentrale Anwendungen erschließt. Das Ziel sei es, den Nutzen von Bitcoin über dessen Anwendung als Wertaufbewahrungsmittel und Abwicklungsinfrastruktur zu erweitern. Die Blockchain Stacks und dessen Token (STX) sei heute mit einer Bewertung von rund 1,57 Milliarden US-Dollar eines der vielversprechendsten Krypto-Assets, so 21 Shares.