Redaktion 17.03.2015 Lesedauer: 1 Minute

Neue Gebühr Postbank droht Kunden mit Rauswurf

Wer bei der Postbank eine Überweisungen per Papier vornimmt, muss von April an in den meisten Fällen eine Gebühr von 99 Cent zahlen. Viele Kunden wehren sich und widersprechen der neuen Regelung, sodass die Postbank nun in einem Brief ihren Kunden mit Konto-Kündigungen droht.