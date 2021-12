Neue Geschäftsführerin bei Dima24.de

Die 49-jährige Renate Wallauer ist neue Geschäftsführerin des Finanzdienstleisters Dima24.de. In dieser Funktion übernimmt sie die Aufgaben von Firmeninhaber Malte André Hartwieg, der sich in Zukunft vermehrt um die Firmenstrategie kümmern wird.Wallauer arbeitet seit 2005 für das Unternehmen. Als Analystin war sie insbesondere für die Bewertung von Sachwertanlagen und Beteiligungen verantwortlich. Außerdem betreute sie Privatkunden und institutionelle Investoren. Zuvor war sie zwei Jahre lang selbständige Finanzplanerin. Sie arbeitete zudem bei der RTL Group und bei Bertelsmann.Dima24.de ist ein Finanzdienstleister, der vom Angebot her zwischen Direktbanken und Filialbanken anzusiedeln ist. Am Telefon beraten zwar ausgebildete Finanzexperten, doch der marktübliche Ausgabeaufschlag fällt für viele Produkte weg.