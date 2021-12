Finanzchefin und operativer Chef Neue Geschäftsleiter bei Allianz Partners

Stephanie Nikola, die seit Jahresanfang bei Allianz Partners aktiv ist, steigt in die Geschäftsleitung auf. Sie übernimmt als Finanzchefin (Chief Financial Officer, CFO) die Verantwortung für die Finanzen aller deutschen Allianz Partners Gesellschaften.

Nikola arbeitet seit knapp zehn Jahren bei der Allianz. Sie war in verschiedenen Funktionen, unter anderem als Projektleiterin sowie als Länderchefin für Allianz Frankreich tätig. Zuletzt war die gelernte Aktuarin als Büroleiterin des Finanzchefs von Allianz Benelux und Leiterin Leben und Investment Controlling aktiv. Bei Allianz Partners tritt Nikola die Nachfolge von Michael Ruf an, der in den Mutterkonzern gewechselt ist.

Ab Mai tritt zudem Marc Kottmann der Geschäftsleitung der Allianz-Tochter bei. Er folgt auf Oliver Kraft als operativer Chef (Chief Operating Officer, COO) aller deutschen Allianz Partners Gesellschaften.

Kottmann begann seine Karriere als Unternehmensberater, bevor er 2012 zur Allianz wechselte. Dort leitete er zunächst Digitalisierungs- und Infrastruktur-Projekte mit verschiedenen Allianz Gesellschaften. Von 2015 bis 2017 wirkte er an dem Aufbau von Allianz X mit. Seit 2017 verantwortet Kottmann als Leiter operative Transformation globale Automatisierungsprojekte, Prozessharmonisierung und die Konzeption und Implementierung der sogenannten Simplicity Initiativen.

Allianz Partners ist in Deutschland mit verschiedenen Unternehmen vertreten: Die AWP P&C, Niederlassung für Deutschland und die Allianz Partners Deutschland bieten Leistungen im Bereich Spezialversicherungen für Reise, Freizeit und Auslandsaufenthalte sowie Assistance-Leistungen an. Automotive Versicherungsservice ist Versicherungspartner des Automobilhandels, Mawista spezialisiert sich auf die Vermittlung von Krankenversicherungen für vorübergehende Auslandsaufenthalte sowie Aufenthalte von Gästen aus dem Ausland in Deutschland.

Allianz Handwerker Services bietet Leistungen rund um das Schaden- und Immobilienmanagement. Mondial Kundenservice erbringt Dienstleistungen für die Versicherungswirtschaft. Rehacare unterstützt Menschen nach Unfall oder schwerer Krankheit auf dem Weg ihrer Rehabilitation. Warranty ist auf die Vermittlung und Abwicklung von Kfz-Garantie-Versicherungen spezialisiert