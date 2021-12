Neue Gesetzeslage für Fondspolicen Gleiche Kosten, weniger Auswahl

Fast gänzlich unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit sorgt neben dem LVRG eine weitere Maßnahme des Gesetzgebers für Anpassungsbedarf bei fondsgebundenen Lebensversicherungen. Danach dürfen Fonds mit erfolgsabhängiger Vergütung (Performance Fee) in staatlich geförderten Neuverträgen ( Riester baV ) nicht mehr eingesetzt werden. Dies wird dazu führen, dass viele Versicherer aus technischen und verwaltungsrechtlichen Gründen ihr komplettes Fondsuniversum anpassen werden. In der Konsequenz führt dies dann auch zu einem eingeschränkten Fondsuniversum für die private Vorsorge ( Schicht 3 )., ob erfolgsabhängige Vergütungen gut oder schlecht sind, fehlen dem Kunden künftig zahlreiche gute Fonds in dem Fondsangebot eines Versicherers. Auch hier ist die Ursache eine gesetzliche Vorgabe, die transparente und damit vergleichbare Kostenbelastungen im Rahmen der Policen anstrebt.Während sich ein Teil der Fondsanbieter dagegen wehrt, ihre Produkte speziell für Versicherungen ohne erfolgsabhängige Gebühren in einer weiteren Tranche zur Verfügung stellen, gibt es auch einige Anbieter, die umgehend Tranchen ohne Performance Fee aufgelegt haben. Der Kunde wird damit aber nicht unbedingt besser gestellt: Denn die fehlenden Einnahmen aus der Performance Fee werden oftmals durch erhöhte Verwaltungsvergütungen in der entsprechenden Tranche kompensiert.Denn der Kunde bekommt im beschriebenen Fall zwar eine theoretische Kosten-Kennzahl. Diese sagt jedoch im Grunde genommen nichts aus, und er muss dafür insgesamt auf viele attraktive Investmentmöglichkeiten verzichten.Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Vorweihnachtszeit und einen erfolgreichen Start in das Jahr 2015. Genießen Sie die Geruhsamkeit der Festtage und richten Sie Ihren Blick auf das Wesentliche. Für einige mag das vielleicht das längst vergessene Leuchten von Kinderaugen sein, für andere der weite Blick von einem Gipfel über die verschneiten Berge.Ihr Klaus-Dieter Erdmann