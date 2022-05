Die 34er Neue Gruppe will Interessen junger Finanzberater vertreten

Der Bundesverband Finanzdienstleistung AFW startet eine Initiative: Es soll eine Interessengemeinschaft speziell für junge unabhängige Vertriebsprofis entstehen, teilt der Verband mit.

Berufsneulinge hätten beim Eintritt in den freien Finanzvertrieb oft große Hürden zu überwinden – Kontakt zu Produktgebern aufbauen, Standing bei den Kunden erarbeiten und die umfangreiche Regulierung wuppen – da bleibe kaum Zeit, sich auch übergeordnet um die eigenen Interessen zu kümmern, signalisiert man beim AFW Verständnis. Aus der Gruppe der jungen Finanz- und Versicherungsvertriebler sei kaum jemand Mitglied in einem Berufsverband.

Das will man nun ändern. Die neu zu gründende Community #Die 34er – 34 steht für den maßgeblichen Paragrafen der Gewerbeordnung – soll jungen Finanz- und Versicherungsprofis eine Anlaufstelle für organisatorische Fragen und Raum zum Netzwerken bieten. Auch die eigene Verbandsarbeit möchte der AFW ins Spiel bringen: Man wolle den Berufsanfängern eine Simme geben, „die nicht nur im Markt, sondern auch in Berlin und Brüssel gehört wird", heißt es in der Ankündigung.

Erstmals soll die Community #Die 34er am 14. Juni zusammenkommen. Geplant ist ein dreistündiges Online-Meeting, auf dem unter anderem die in der Branche bekannten jungen Vertriebsprofis Franziska Zepf, Bastian Kunkel und Patrick Hamacher auftreten werden.

