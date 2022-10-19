Institut für Umwelt- und Klimaschutz Neue Initiative für eine grünere Versicherungsbranche

Ein neu gegründeter Verein soll das Thema Umweltschutz stärker in die Branche der Anbieter und Makler von Versicherungen tragen. Zu den Gründungsmitgliedern zählen viele bekannte Gesichter, die die ganze Bandbreite der Versicherungswirtschaft widerspiegeln sollen.

Seegräser an Nord- und Ostsee speichern Kohlendioxid: Die neu gegründete Brancheninitiative IKV soll den Beitrag deutscher Versicherer und Vermittler zum Umwelt- und Klimaschutz bündeln.

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Immer mehr Versicherer und ihre Vermittler wollen einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und Nachhaltigkeit leisten. Wie jedes Unternehmen können auch sie ihr Geschäftsmodell auf ressourcenschonende Arbeitsweisen umstellen: Müll vermeiden, papierlos arbeiten, Geschäftsreisen reduzieren. Darüber hinaus können sie ihren Kunden besonders nachhaltige Produkte bereitstellen, bei denen die Versicherer in klimafreundliche Projekte für alternative Energieerzeugung und Emissionsminderung investieren.

Peter Schmidt © Consulting & Coaching

Um das gemeinsame Engagement zu bündeln, haben sich jetzt zehn Vertreter der Versicherungswirtschaft entschlossen, das Institut für Umwelt- und Klimaschutz der Versicherungswirtschaft (IKV) mit Sitz in Westerstede zu gründen. Zweck des Vereins ist es, den Klima- und Umweltschutz sowie die Natur und Landschaftspflege zu fördern. Der Verein ermöglicht den Mitgliedern dazu, an Klimaschutz-Projekten, Dienstleistungen und Unternehmen teilzunehmen. Es werden ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Ziele verfolgt.

Der neue Verein hat bereits mehrere Förderprojekte geprüft. „Wir beabsichtigen, Aktivitäten zum Schutz und dem Ausbau von Seegraswiesen, dem Schutz und der Wiederbewässerung der deutschen Moore sowie einige soziale Projekte zu unterstützen“, erklärt Vereinsvorsitzender Peter Schmidt. „Wichtig ist uns, dass es um solide und einheimische Projekte geht, die alle Mitstreiter gut nachvollziehen und prüfen können. Gerade die Projekte zu Seegraswiesen und Moore können einen starken Beitrag zum Umweltschutz leisten.“

Weitere Gründungsmitglieder des Vereins IKV Institut für Umwelt- und Klimaschutz der Versicherungswirtschaft e.V. sind Arend Arends, ehemaliger Vorstand der NV Versicherung, Versicherungsmakler Andre Kellert, Holger Koppius und Steffen Otte vom Vorstand des Assekuradeurs Agencio, die Unternehmensberater Hans-Wilhelm Zeidler und Michael Mebesius sowie Norman Wirth, Rechtsanwalt und Vorstand des AfW-Bundesverband Finanzdienstleistung. Ebenfalls im Aufsichtsrat: Axel Eilers, Vorstandsvorsitzender der Ammerländer Versicherung.