Plansecur-Umfrage Neue Kundengruppe wird spannend für Finanzberater

Die Digitalisierung sorgt nicht nur für neue Prozesse in der Finanzberatung, sondern erschließt Beratern auch eine neue Art von Kunden: Die sogenannten Silver Surfer, also digital affine Senioren, werden zu einer zunehmend wichtigen Zielgruppe. Diese Einschätzung teilten drei Viertel der rund 100 Berater des Beraterverbunds Plansecur im Rahmen einer Umfrage.

In puncto Digitalisierung würden Finanztechnologiefirmen an Bedeutung gegenüber klassischen Banken gewinnen, ist eine Mehrheit der Profis außerdem überzeugt. Ein wichtiger Vorteil des Digitalisierungsprozesses sei die niedrigere Hürde, die Kunden überwinden müssten, um an ein Finanzberatungsgespräch zu kommen. Das meinten vier von fünf der befragten Profis. Einen Schub für die Beratungsqualität könnte der Einsatz künstlicher Intelligenz leisten, erhofft sich rund jeder zweite.

„Die Digitalisierung bietet für Finanzberater enorme Chancen“, meint Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan. Über Apps und Videochats könnten Interessenten heute leichter als in der Vergangenheit einen Berater finden und Kontakt aufnehmen. Eine Ablösung menschlicher Berater durch rein digitale Beratung befürchtet der Plansecur-Chef indessen nicht. „Im Gegenteil sind Menschen aus Fleisch und Blut als Ansprechpartner im Dschungel der digitalen Informationsüberflutung gefragter als je zuvor“, meint Sczepan. Diese Erfahrung habe man bei Plansecur gerade im Zusammenhang mit der Corona-Krise gemacht.

Weitere Erkenntnisse aus dem „Plansecur-Report: Finanzbranche 2021“: Zwei von drei Befragten nehmen die anhaltende Niedrigzinspolitik – neben der Pandemie-Krise – als größte Herausforderung der kommenden Jahre für die Finanzberatungsbranche wahr. Knapp jeder zweite sieht vor allem im Umwelt- und Klimaschutz das bestimmende Beratungs-Kernthema der näheren Zukunft. 45 Prozent räumen dem neuen Umweltbewusstsein zumindest einen gewissen Stellenweit ein.