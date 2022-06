Sina Karin Hähnchen Neue Leiterin der DVFA-Verbandsgeschäftsstelle

Mirka Kučerová geht nach sieben Jahren als Leiterin der Geschäftsstelle der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management in den Ruhestand und wird sich neuen Herausforderungen stellen.

Die Leitung der Geschäftsstelle hat seit dem 1. Juni Sina Karin Hähnchen übernommen, die bereits zum Jahresbeginn 2022 zum Verband stieß. Hähnchen war zuvor zehn Jahre im Konzernvertrieb und zuletzt mehrere Jahre in der globalen Kommunikation von Allianz Global Investors tätig. Die diplomierte Betriebswirtin hält einen MBA und hat rund 20 Jahre Branchenerfahrung.

„Mirka Kučerová hat in den vergangenen Jahren Außerordentliches für den DVFA geleistet. Das gesamte Vorstandsteam des DVFA dankt ihr von Herzen für ihr unermüdliches Engagement in all den Jahren“, sagt Thorsten Müller, Vorstandsvorsitzender des DVFA. „Wir freuen uns, dass wir mit Sina Hähnchen eine erfahrene Generalistin mit ausgewiesener Kenntnis des Finanzmarktes für die Nachfolge in der Geschäftsstelle gewinnen konnten.“