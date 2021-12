SRI-Fonds geplant DNCA holt Aktien-Chefin von Mirova

Léa Dunand-Chatellet wechselt vom Asset Manager Mirova zu DNCA Investments, beides Tochtergesellschaften von Natixis Investment Managers, und soll dort eine SRI-Research-Abteilung aufbauen und leiten. Auf Basis dieser Analysen will DNCA im Septmeber nachhaltige Fonds auflegen.

Die Fondsgesellschaft DNCA mit Sitz in Paris verwaltet ein Vermögen von derzeit 26,5 Milliarden Euro. Nach dem Unterzeichnen der Principles for Responsible Investments (PRI) im vergangenen Jahr sei der Aufbau

einer eigenen Nachhaltigkeitsabteilung ein logischer nächster Schritt, heißt es.

Nachhaltige Fonds-Palette ab September

Die im Portfoliomanagement angesiedelte Abteilung soll die Fondsmanager durch die gezielte Bereitstellung von ESG-relevanten Informationen unterstützen. Ab September will das Unternehmen dann nahc eigenem Bekunden mit einer nachhaltig ausgerichteten Fondspalette an den Start gehen.

Dunand-Chatellet ist Mitglied in verschiedenen Ausschüssen auf dem Pariser Finanzmarkt, Buchautorin und unterrichtet an Business Schools in Frankreich verantwortungsvolles Investieren.

Dunand-Chatellet startete 2005 bei Oddo Securities. Im Jahr 2010

wurde sie Portfoliomanagerin und Leiterin des ESG-Research bei Sycomore Asset Management. Im Jahr 2015 wechselte Dunand-Chatellet als Chief Investment Officer im Bereich Aktien zu Mirova.

„Verantwortungsvolles Investieren ist eines der wichtigsten strategischen Ziele von DNCA Finance“, sagt DNCA-CEO Eric Franc.