Neue Leitung für die Royal Bank of Scotland

Joachim von Schorlemer wird neuer Chef der Royal Bank of Scotland (RBS) für die Region Deutschland, Österreich und die Schweiz. Damit löst er zum 15. September 2013 Ingrid Hengster ab, die zum 1.April 2014 in den Vorstand der Deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) wechselt.Ingrid Hengster leitete seit acht Jahren das Geschäft mit den Firmenkunden der RBS in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie ist die die Ehefrau von Rupert Hengster, dem ehemaligen Deutschland-Chef von Edmond de Rothschild Asset Management.Bis vor kurzem leitete von Schorlemer das Deutschland-Geschäft bei der französischen Großbank BNP Paribas. Hier trug er die Verantwortung für alle deutschen Firmenkunden. Zuvor arbeitete er bei der Credit Suisse und der Deutschen Bank.