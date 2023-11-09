Wechselt von Natixis Neue Nachhaltigkeitschefin bei Edmond de Rothschild

Edmond de Rothschild hat eine Hauptverantwortliche für den Bereich Nachhaltigkeit ins Haus geholt. Die erfahrene Anlagespezialistin kommt vom Asset Manager Natixis.

Nathalie Wallace: Die ESG-Spezialistin ist von Natixis zu Edmond de Rothschild gewechselt.

Seit Beginn dieser Woche hat Edmond de Rothschild eine neue Nachhaltigkeitschefin: Nathalie Wallace kommt vom Vermögensverwalter Natixis, wo sie als globale Nachhaltigkeitschefin (Global Head Sustainable Investment) und gleichzeitig Mitglied der Geschäftsleitung wirkte. Zugleich war Wallace im Vorstand der Natixis-Boutiquen Mirova und Ostrum tätig.

Bei Edmond de Rothschild arbeitet sie nun als „Chief Sustainability Officer“ direkt dem globalen Chef von Edmond de Rothschild Asset Management, Christophe Caspar, und der stellvertretenden Chefin der Edmond-de-Rothschild-Gruppe, Cynthia Tobiano, zu.

Nathalie Wallace bringt 20 Jahre Erfahrung in Portfoliomanagement und strategischer Planung mit, heißt es von ihrem neuen Arbeitgeber. Bei Edmond de Rothschild soll sie die hauseigene Nachhaltigkeitsstrategie weiter ausarbeiten – und gleichzeitig eng mit den Investmentteams des Hauses zusammenarbeiten. Wallace soll sich ebenfalls um das von Edmond de Rothschild unterstützte Ziel kümmern, bis 2050 klimaneutral zu werden. Die Gesellschaft war erst kürzlich der „Net Zero Asset Managers Initiative“ internationaler Asset Manager beigetreten.

Bei Wallace' ehemaligem Arbeitgeber Natixis hat man ihre Nachfolge bereits geregelt: Dort ist unternehmensintern Laura Kaliszewski zur Leiterin Nachhaltigkeit aufgestiegen.

Die Schweizer Edmond-de-Rothschild-Gruppe hat sich auf Asset Management und Private Banking spezialisiert. Zum Kundenkreis zählen Familien, Unternehmer und institutionelle Investoren. Die 1953 gegründete Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit rund 2.500 Mitarbeiter und verwaltet nach eigener Auskunft 158 Milliarden Schweizer Franken.